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嘉市前機要收廠商錢、咖啡豆和茶葉 無罪逆轉改判關7年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

嘉義市政府前機要專員吳健榮收受承攬10萬元現金、價值20餘萬元咖啡豆和茶葉，協助廠商履約及請款時不受刁難，一審判決無罪，但二審逆轉改判7年6月徒刑，褫奪公權5年，最高法院駁回上訴，全案定讞。示意圖／ingimage
嘉義市政府前機要專員吳健榮收受承攬10萬元現金、價值20餘萬元咖啡豆和茶葉，協助廠商履約及請款時不受刁難，一審判決無罪，但二審逆轉改判7年6月徒刑，褫奪公權5年，最高法院駁回上訴，全案定讞。示意圖／ingimage

嘉義市政府前機要專員吳健榮收受承攬廠商10萬元現金、價值20餘萬元咖啡豆和茶葉，協助廠商履約及請款時不受刁難，一審判決無罪，但二審依據最高法院刑事大法庭裁定意旨，認定吳犯貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪，逆轉改判7年6月徒刑，褫奪公權5年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

吳健榮原為市府工務處技士，2018年退休再以機要職回聘任市府專員，2021年元月離職；吳健榮任職期間，負責路面養護工程調查、測量、設計、發包、施工監造、驗收等業務，而廠商得標承攬「聯合挖掘申請業務管理服務案」，為求順利履約及請款、不受刁難，委請吳協助，並給付10萬元現金。

吳2018年3月2日退休後，2019年再受任用為市政府專員，2020年2月14日又收受承攬路面整修工程的業者給付價值10萬餘元的咖啡豆與茶葉，同年5月間再度收受價值2萬餘元咖啡豆、8萬餘元的茶葉；案發後吳健榮2021年1月辭職生效。

吳否認犯行，檢方依貪汙治罪條例罪嫌起訴，一審認為吳和廠商給付財物之間沒有對價關係，判決吳健榮無罪；檢方上訴，二審依據最高法院刑事大法庭裁定見解，認為公務員職務上行為是指一般職務權限，不以依內部事務分配所實際具體負擔的事務為限。

二審指出，吳健榮貪圖錢財收受賄賂，有害公務員廉潔自持的要求，玷汙、褻瀆公務執行的純正，敗壞官箴，嚴重破壞國家公務員的清廉形象，造成一般民眾對政府不信任，損及其他努力任事的公務員社會評價，改判7年6月徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。

公務員 最高法院 茶葉

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