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台南莽男行車糾紛亮水果刀 女騎士嚇壞報警讓他吃官司

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

黃姓男子因行車糾紛，涉嫌自機車置物箱內取出水果刀指向女被害人，使她心生畏懼報警法辦。台南地院法官依黃觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30天，得易科罰金。圖／本報資料照片
黃姓男子因行車糾紛，涉嫌自機車置物箱內取出水果刀指向女被害人，使她心生畏懼報警法辦。台南地院法官依黃觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30天，得易科罰金。圖／本報資料照片

黃姓男子於去年3月間騎乘機車行經台南市安南區，因行車問題與吳姓女被害發生糾紛，涉嫌自機車置物箱內取出水果刀指向她，使她心生畏懼報警法辦、檢方起訴黃。台南地院法官依黃觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，黃姓男子於去年3月9日下午2點15分，騎乘機車行經台南市安南區，因行車問題與吳姓女被害人發生糾紛，竟自機車置物箱內取出水果刀指向吳，使吳心生畏懼報警法辦。　　　

黃雖承認和吳女發生行車糾紛，但辯稱當時他有罵告訴人，但沒有印象有拿水果刀。檢察官則以黃的言行，告訴人於警詢及偵訊時指訴歷歷，並有證人於偵訊時證述明確，以及現場照片，認定黃涉案起訴。

法官審酌，黃僅因行車糾紛心生不滿，不思以理性方式溝通，恫嚇被害人，致被害人心生恐懼，所為實有不該，衡酌犯後否認犯行犯後態度，判處拘役30天，得易科罰金。

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