未關閉人孔蓋致水手墜落亡 通裕輪大副及木匠判刑

中鋼運通「通裕輪」許姓木匠未關閉人孔蓋，致水手墜落身亡，另外葉姓大副涉偽造水手簽名以規避勞檢。士院日前依過失致死、偽造私文書等罪，分別判刑許男5月、葉男3月。

一審的士林地方法院判決指出，中鋼運通股份有限公司所屬通裕輪，停泊於新北市八里區台北港，民國110年8月21日上午9時許，一名水手進行吊桿打油保養作業時墜落，全身受有多重性外傷，送醫後不治死亡。

判決指出，通裕輪許姓木匠明知水手非當日高空作業人員，且未有至吊桿保養平台工作經驗，也未依中鋼運通規定穿戴安全鞋、安全服、掛鉤等防墜落裝置，仍要求水手一同至通裕輪上4號起重機保養平台進行保養作業。

水手自起重機庫房攀爬固定直梯至4號起重機保養平台，許男疏未注意此保養平台上長度60公分、寬度60公分的人孔蓋為開啟，當水手完成保養作業，欲離開保養平台時，不慎自人孔蓋墜落至起重機庫房上方。

此外，通裕輪葉姓大副明知水手已墜落死亡，卻於每日工作安全查核紀錄、高處與舷外作業前檢查表及許可證的案發時間，偽造水手的簽名，並提交給新北市政府勞動檢查處以規避勞檢，損害勞檢處對於重大職業災害檢查的正確性。

案經許男、葉男分別向警方、檢方自首，士林地檢署依過失致死、偽造私文書等罪嫌起訴許男、葉男。

士院認為，許男、葉男罪證明確，考量2人於事發後自首接受裁判，主動供稱事發經過，並坦承己身未關閉人孔蓋的疏失，得依刑法規定減刑。

士院審酌許男、葉男所屬中鋼運通公司與水手家屬達成和解，並賠償履行完畢，水手家屬也同意不追究2人刑責，因此分別判處許男5月徒刑，葉男3月，均緩刑2年，仍可上訴。