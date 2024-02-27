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協助策劃搭快艇潛逃 朱國榮女友一家人遭北檢重金交保

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協助策劃搭快艇潛逃 朱國榮女友一家人遭北檢重金交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

國寶集團總裁朱國榮涉及龍邦炒股等重大經濟犯罪，分別被判刑8年、16年，去年疑透過親信、女友陳宛瑄一家人策畫協助，搭乘由「超跑達人」周哲男提供的私人遊艇潛逃至菲律賓，台北地檢署昨天搜索拘提9人到案，檢察官漏夜複訊後，今晨依違反入出國及移民法，命陳宛瑄父親陳泰壽交保100萬元、母親蔡宜伶、胞兄陳瑋䆁各交保20萬元，均限制出境。

協助朱國榮逃亡的關鍵女友人林郁芬80萬元交保，私人秘書曾子育60萬元交保，林郁芬外籍丈夫夏本杰限制出境。此外，幫朱國榮開遊艇駛偷渡菲律賓的船長鍾明華交保30萬元，鍾明華的兒子鍾佳汶、鍾佳融各交保10萬元。

蔡宜伶進入北檢面對媒體詢問女兒下落？有無聯繫？均未發言；至於林郁芬辦保離去時，戴著時尚墨鏡、黑色口罩，同樣未發一語。

朱國榮棄保潛逃後，共有6案遭通緝，未扣案犯罪所得逾2億元，最高檢本月7日函文台北地檢署，註銷及廢止棄保護照，北檢已發函外交部領事局，註銷廢止朱國榮護照。外傳朱國榮持假護照到太平洋島國萬那杜，調查局也啟動司法互助，追緝海外行蹤。

朱國榮被控2011年至2013年間，利用人頭戶炒作龍邦股票，待成功拉抬股價，再倒貨給國寶人壽，藉此坑殺散戶，一審依證券交易法高買證券罪判朱15年徒刑，二審認定犯罪所得較一審低且未逾1億元，改判8年徒刑，案件上訴審理期間，朱搭乘遊艇潛逃出境菲律賓，最高法院撤銷原判決，發回更審。

朱國榮棄保潛逃後，高等法院裁定將具保的保金4億元沒入，另對朱發布通緝；台北地檢署也聲請沒收朱涉及松崗炒股案的1億元保金獲准，總計沒入保金高達5億元。

陳宛瑄替朱國榮生下一子，一家三口目前都在海外。

國寶集團總裁朱國榮去年棄保潛逃。圖／聯合報系資料照片
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朱國榮女姓友人林郁芬丈夫夏本杰。記者房荷庭／攝影
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朱國榮女友陳宛瑄母親蔡宜伶交保20萬元。記者張宏業／攝影
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朱國榮女姓友人林郁芬交保80萬元。記者張宏業／攝影
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朱國榮私人秘書曾子育（右）交保60萬元。記者房荷庭／攝影
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朱國榮 遊艇

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