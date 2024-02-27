朱國榮棄保潛逃菲律賓 北檢約談9人、私人秘書60萬交保

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

國寶集團總裁朱國榮捲入多件炒股及內線交易案，「超跑達人」周哲男涉提供朱國榮遊艇，再由鍾姓父子3人駕船協助朱潛逃偷渡至菲律賓，5億1700萬元保金遭沒收，朱被發布通緝6案。台北地檢署26日依涉嫌入出國及移民法，搜索約談涉協助朱國榮潛逃的船長父子及私人秘書等9人。

檢方訊後，諭知朱國榮私人秘書曾子育60萬元交保並限制出境出海、船長鍾明華30萬元交保、船員鍾佳汶及鍾佳融各10萬元交保、林女的丈夫夏本杰限制出境出海。朱國榮的林姓女友人、其餘被告仍在偵訊中。

朱國榮去年9月棄保潛逃偷渡至菲律賓，外傳藏身萬那杜，檢警目前仍在追查朱所在位置。檢方統計，朱國榮目前共有6起案件遭到通緝，北檢日前發函外交部註銷廢止朱國榮護照，最高檢察署將函請調查局及刑事局盡速將朱國榮緝捕歸案。

檢警掌握，周哲男涉提供遊艇給朱國榮潛逃，再由鍾姓父子3人駕駛遊艇載朱偷渡至菲律賓。周哲男因涉嫌台中商銀10億元掏空案，新北地檢署上周依涉犯銀行法等罪，聲押周獲准。檢方將另擇日提訊周到案。

北檢26日指揮警政署刑事警察局、台北市政府警察局信義分局及海岸巡防署偵防分署執行搜索5處，約談9名被告，全案將依涉嫌刑法第164條第1項使犯人隱避、入出國及移民法第72條之1使受禁止出國處分之國民出國等罪嫌方向偵辦。

朱國榮的林姓女友人（著黃衣者）。記者房荷庭／攝影
朱國榮的林姓女友人（著黃衣者）。記者房荷庭／攝影
林女丈夫夏本杰。記者房荷庭／攝影
林女丈夫夏本杰。記者房荷庭／攝影
船員鍾佳汶（前）。記者房荷庭／攝影
船員鍾佳汶（前）。記者房荷庭／攝影
朱國榮的私人秘書曾子育（右）。記者房荷庭／攝影
朱國榮的私人秘書曾子育（右）。記者房荷庭／攝影
船員鍾佳融（前）。記者房荷庭／攝影
船員鍾佳融（前）。記者房荷庭／攝影
船長鍾明華。記者房荷庭／攝影
船長鍾明華。記者房荷庭／攝影

朱國榮 遊艇

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