端木惟鍇案 促成台巴換囚條約

巴拿馬籍「順維輪」前船長端木惟鍇在台北監獄服刑，因病送醫身亡；端木惟鍇因偷渡客溺斃案被巴國判刑，最終引渡回台服刑，也讓台灣、巴拿馬兩國二○一○年簽訂「台巴遣送受裁判人條約」，保障受刑人權益。

端木惟鍇是海軍官校五十年班畢業，一九七一年海軍上校退役，曾在多家航運公司擔任船長；二○○三年三月廿八日，端木指揮兩萬一千噸「順維輪」，從多明尼加駛近美國德州休士頓港，在距港口八浬清查船艙時，船員發現五名多國偷渡客，因擔憂被扣薪與罰款，以木板釘成木筏將五人放到海上，致兩人溺斃。

美國逮捕端木惟鍇、大副等十三人，送交巴拿馬司法單位受審，端木被控殺人、傷害等罪，巴國第二高等法院二○○五年九月八日判決十九年六月徒刑定讞；端木惟鍇是當時巴拿馬監獄唯一的中華民國公民，也是全中美洲年紀最大的囚犯。

端木惟鍇曾在家書中喊冤，沒有殺人、謀殺意圖，是五名偷渡客怕被發現，主動向船員要求離船，船員才幫忙釘木筏，他並不知情。

端木惟鍇在巴國服刑期間，妻子因病身亡，來不及見最後一面，家屬透過時任立委朱鳳芝奔走營救，一度卡在兩國邦交不穩，最後在外交部爭取巴拿馬司法互助下，終在二○○八年七月間戒護回台。

端木惟鍇一案，讓台、巴啟動換囚條約草案談判，二○一○年七月廿六日，由時任外交部長楊進添，與時任巴拿馬副總統兼外交部長瓦雷拉簽署「台巴遣送受裁判人條約」暨兩國友好聯合聲明。