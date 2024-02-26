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選前帶團赴陸受招待 新住民團體理事長又涉國安法聲押獲准

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄高分檢下午聲請羈押，今晚6時許高雄高分院裁定周滿芝羈押禁見。圖／聯合報系資料照
高雄高分檢下午聲請羈押，今晚6時許高雄高分院裁定周滿芝羈押禁見。圖／聯合報系資料照

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，去年選前涉嫌招攬團員接受大陸招待，被橋頭地檢署依違反反滲透法偵辦，案件尚未偵結，檢方懷疑周替大陸地區發展組織，觸犯國家安全法，管轄權移轉至高雄高分檢，高雄高分檢下午聲請羈押，今晚6時許高雄高分院裁定周羈押禁見。

檢方調查，去年11月中旬，大陸省市台辦透過「台灣新住民關懷總會」、「中華人民黨」等單位，招攬約60人赴湖南省旅遊，全程食宿交通免費，周滿芝並向團員宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」等思想，要求團員支持特定政黨及候選人。

橋頭地檢署接獲檢舉，擴大追查後，去年12月5日指揮高雄市調處、警察等單位展開搜索行動，並傳訊35人到案說明，其中包括6名現任台東、高雄村里長。

橋檢當時複訊後，聲押周滿芝及郭姓、顏姓同夥，但法院審理後，認三人無羈押必要，以5至20萬元交保，3人均限制出境、出海8個月。檢方不服抗告，橋院重開羈押庭，去年底聲押周滿芝獲准。

周本月22日因羈押期將屆，檢方未聲請延押，不過偵辦過程中，發現周替大陸地區發展組織、宣傳統戰等思想，另觸犯國家安全法，此部分為2審管轄，因此將涉案證據，移送高雄高分檢，並由二審檢察官聲請羈押，周被高雄高分院裁定無保請回。

檢方今下午再傳喚周女到案，認為她涉案情節重大，並有串證之虞，補齊事證後再度聲押禁見，傍晚由院方裁押。

周滿芝一案牽涉範圍廣，曾涉吸金20億、三聯集團董座徐少東，被控出資請周帶團到大陸旅遊，徐也被依反滲透法、選罷法羈押，檢方已聲請延押獲准，徐又牽涉到前陸委會副主委張顯耀，張今年1月被檢方搜索約談，複訊後以100萬元交保候傳。

反滲透法 新住民

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