孩子遭陌生男偷抱？「泳琳姊姊」認配合行銷公司拍片 警將函送3人

網紅「泳琳姊姊」王姓女子在TikTok上傳影片，片中一名男子在台北市信義區人行道被指控從嬰兒推車亂抱他人嬰兒；警方聯繫王，她稱創作拍攝，嬰兒未被亂抱。圖／翻攝自TikTok TikTok用戶「泳琳姊姊」拍片聲稱帶小孩出門遭陌生男子偷抱，經北市警方追查為自導自演，她今天到案說明，坦言是配合行銷公司拍片要提醒家長們，影片2名男子都是工作人員。

「泳琳姊姊」近日在TikTok（抖音國際版）上傳影片，內容為她和弟弟推嬰兒車帶小孩出門，在北市信義區東興路一帶遇到陌生男子，對方說要看小孩，突然將嬰兒車內小孩抱走，影片上網後引發熱議。

經台北市警察局信義分局調查發現，本案為「泳琳姊姊」創作團隊所自行拍攝，23日於東興路拍片時，實際並無小孩遭偷抱等情事，已通知她到案說明。

「泳琳姊姊」下午到案供稱，自己是配合行銷公司腳本拍攝，除影片小孩確實是她的親人外，影片中的2名男子都是行銷公司人員，自己只是想藉此影片提醒所有家長注意類似事情。

據了解，警方目前正透過涉案行銷公司聯繫影片中2男，將通知他們近日到案說明。

全案詢後，近日將「泳琳姊姊」等3人依涉違反社會秩序維護法第63條第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧」規定，函送台北地院台北簡易庭裁處，依法可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。