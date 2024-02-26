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將注射針頭丟捷運站垃圾桶 醫美名醫被判6月併科5萬罰金
醫美診所名醫吳紹琥將使用過的醫療廢棄物丟棄在台北捷運忠孝復興站的垃圾桶，被控違反廢棄物清理法，台北地院審理時，吳認罪，法官判處吳有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，併科罰金5萬元。可上訴。
依起訴事實，吳紹琥明知使用過的注射針頭、注射筒、玻璃瓶藥劑、軟管等醫療廢棄物皆屬於生物醫療廢棄物，依相關規定，應委託合格廢棄物業者負責清除，卻自行丟棄。
檢方指控，2023年3月4日，吳紹琥將醫療廢棄物放置在紙箱，再丟入忠孝復興站的垃圾桶，有民眾發現後向站務人員反映，經通報台北市政府衛生局到場查核，衛生局人員認定紙箱內裝的確是感染性廢棄混合物，再自紙箱內請款明細查出為吳紹琥所丟棄，將吳函送法辦。
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