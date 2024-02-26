快訊

虎尾鎮長、麥寮鄉長補選 民進黨確定不徵召、不提名

思慮縝密！早餐吃一半跳月台救落軌嬤 高中生還原當下心境：不緊張

聽新聞
test
0:00 / 0:00

將注射針頭丟捷運站垃圾桶 醫美名醫被判6月併科5萬罰金

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

醫美診所名醫吳紹琥將使用過的醫療廢棄物丟棄在台北捷運忠孝復興站的垃圾桶，被控違反廢棄物清理法，台北地院審理時，吳認罪，法官判處吳有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，併科罰金5萬元。可上訴。

依起訴事實，吳紹琥明知使用過的注射針頭、注射筒、玻璃瓶藥劑、軟管等醫療廢棄物皆屬於生物醫療廢棄物，依相關規定，應委託合格廢棄物業者負責清除，卻自行丟棄。

檢方指控，2023年3月4日，吳紹琥將醫療廢棄物放置在紙箱，再丟入忠孝復興站的垃圾桶，有民眾發現後向站務人員反映，經通報台北市政府衛生局到場查核，衛生局人員認定紙箱內裝的確是感染性廢棄混合物，再自紙箱內請款明細查出為吳紹琥所丟棄，將吳函送法辦。

醫美名醫吳紹琥。圖／聯合報系資料照片
醫美名醫吳紹琥。圖／聯合報系資料照片

垃圾桶 廢棄物 衛生局

延伸閱讀

北榮名醫在政大授課 清大、陽交大、聯合學生也可選

汐止湖蓮里行不便 地方盼新巴士延駛東湖捷運站

網紅晚安小雞遭柬埔寨警方逮捕竟非最慘？ 名醫嘆：未來會出人命

獨／西門町捷運站外槍響！4人中彈 雙方駁火至少8槍...1槍手仍在逃

相關新聞

孩子遭陌生男偷抱？「泳琳姊姊」認配合行銷公司拍片 警將函送3人

TikTok用戶「泳琳姊姊」拍片聲稱帶小孩出門遭陌生男子偷抱，經北市警方追查為自導自演，她今天到案說明，坦言是配合行銷公...

老船長保外醫治1個月病故 兒批「人命不如阿扁」

曾因偷渡客溺斃案在巴拿馬被判刑入獄的「順維輪」前船長端木惟鍇，上月24日因病由台北監獄送醫，本月23日不治，端木惟鍇兒子...

將注射針頭丟捷運站垃圾桶 醫美名醫被判6月併科5萬罰金

醫美診所名醫吳紹琥將使用過的醫療廢棄物丟棄在台北捷運忠孝復興站的垃圾桶，被控違反廢棄物清理法，台北地院審理時，吳認罪，法...

行李塞14塊海洛因磚值2千萬 馬國男首度來台玩就被判16年

馬來西亞籍20歲男子YUEN WEI LIANG日前假借觀光名義來台，卻在行李中以禮盒包裝夾藏重達4.9公斤、市價至少2...

選前帶團赴陸受招待 新住民團體理事長又涉國安法聲押獲准

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，去年選前涉嫌招攬團員接受大陸招待，被橋頭地檢署依違反反滲透法偵辦，案件尚未偵結，檢方懷疑周替大陸地區發展組織，觸犯國家安全法，管轄權移轉至高雄高分檢...

國寶集團總裁朱國榮潛逃偷渡菲律賓 北檢約談涉案9名被告

國寶集團總裁朱國榮因多件炒股及內線交易案，被發布通緝6案，去年棄保潛逃偷渡至菲律賓。台北地檢署今指揮警政署刑事警察局、台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。