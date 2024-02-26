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國寶集團總裁朱國榮潛逃偷渡菲律賓 北檢約談涉案9名被告

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

國寶集團總裁朱國榮因多件炒股及內線交易案，被發布通緝6案，去年棄保潛逃偷渡菲律賓。台北地檢署今指揮警政署刑事警察局、台北市政府警察局信義分局及海岸巡防署偵防分署執行搜索5處，稍晚將訊問被告9人。

檢警掌握，外號「超跑達人」周哲男涉提供遊艇給朱國榮潛逃，再由鍾姓父子3人駕駛遊艇載朱偷渡至菲律賓。新北地檢署上周依涉嫌違反銀行法等罪，聲押周哲男獲准。

北檢稍晚將複訊鍾姓父子3人、朱的曾姓私人秘書以及陳姓女友的親友共9人，全案將依涉嫌刑法第164條第1項使犯人隱避、入出國及移民法第72條之1使受禁止出國處分之國民出國等罪嫌方向偵辦。

朱國榮去年9月棄保潛逃偷渡至菲律賓，被發布通緝6案，外傳藏身萬那杜，目前仍在追查朱所在位置。

國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃。圖／聯合報系資料照片
國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃。圖／聯合報系資料照片

偷渡 菲律賓

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