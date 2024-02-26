收陸資助勞動黨選議員 中華青聯發副理事長3人反滲透法起訴

中華青年發展聯合會（青聯發）副理事長孫志全涉嫌與香港江蘇青年總會陸籍女會董笪琦及女子王立，涉嫌於2022年間接受中國大陸金援，支持王女胞弟、青聯發理事長王正，以勞動黨副秘書長身分參選新北市議員。新北地檢署今依涉反滲透法起訴孫、笪、王3人，王正則另案偵辦中。

檢調查出，出生在台灣的孫志全，10歲便前往加拿大留學、工作，並前往中國大陸經商，為廈門镹潤商務公司實質控制人，及台灣地區中華青年發展聯合會副理事長，同時為青發聯上海聯絡處負責人。

平時孫男奉青發聯理事長王立之命，,管理培訓部及研究部，並辦理青發聯在陸事務，並於不詳時地為對岸統戰組織所吸收，經常出席對岸政治、統戰組織所舉辦的兩岸、台胞等論壇，以在陸台灣青年身分配合發表支持兩岸統一等言論。

至於笪琦為安徽省人，其擔任會務董事的香港江蘇青年總會，除與中共政協系統人事重疊，並奉江蘇省委統戰部之命，由準官方性質社會團體、中共全國青聯會分支機構江蘇青聯會實質控制，屬反滲透法法定敵對勢力的滲透來源。

檢調調查，身兼勞動黨副秘書長的青發聯理事長王正，2022年代表勞動黨參選新北市議員，王立則為競選服務處辦公室主任，綜理弟弟競選財務及行政庶務，並提供其個人銀行帳戶收付競選資金。