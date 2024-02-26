罵趙少康拋家棄子被求償千萬 周玉蔻開庭再喊冤「我有證人」

媒體人周玉蔻於放言傳媒、民視節目和臉書指中國廣播公司董事長趙少康家暴、拋妻棄子、不認骨血，趙提告要求周女、民視賠償1000萬元，一審判周女、民視應連帶賠償200萬元，另周玉蔻單獨賠償20萬元，並移除相關言論；案件上訴，台灣高等法院今開庭，

放言傳媒2021年8月刊登文章質疑趙少康「前妻不幸在美國罹癌過世，兒子便由繼父和外婆撫養」、「你在人生過程裡是如何對待親身兒子的」；周玉蔻去年9月間在臉書發文「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」，並在民視節目中指趙「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子」。

趙少康向周玉蔻、民視提告求償千萬元並刪除、下架文章和節目。台北地院認為，周女於放言傳媒的言論與事實相符，並沒有侵害趙的名譽權，但周女未盡合理查證義務，即在臉書、民視節目發表家暴、不認骨血、拋家棄子等言論，應負賠償責任。

一審認為周玉蔻在民視節目的言論，未涉及公共議題，不受新聞自由保障，民視也未依衛星廣播電視法、自訂新聞自律規範，盡事實查證義務，與周女成立侵權行為，應連帶負賠償責任，審酌周女侵權言論發布於網路社群及大眾傳播媒體，判周女應賠償20萬元，另應與民視連帶賠償200萬元。

案件上訴，趙少康除了一審判賠的220萬元外，請求周玉蔻再賠償480萬元，並與民視再連帶賠償300萬元；高院開庭，周玉蔻強調自己有證人，且趙少康當時要選總統，她是對候選人提出攸關公益的評論，沒有侵害趙的人格和名譽權。