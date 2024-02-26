嘉義市議員戴寧涉詐領助理費 台南高分院開庭「不認罪」

嘉義市無黨籍議員戴寧被控涉詐領助理費，台南高分院今天第二次開準備程序庭，戴寧否認犯罪。法官列出爭執等事項，由戴寧律師和檢察官論辯攻防後，擇期再開庭。

戴寧被控涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款，利用職務上機會詐取財物罪、及使公務員登載不實罪，嘉義地方法院一審判處10年6個月，褫奪公權5年，戴寧不服上訴二審。台南高分院今天中午11點在刑四法庭再開準備程序庭，戴寧由二名律師陪同出庭。法官問戴寧「是否認這二罪？」她回說，「不認罪」。

法官列出爭執事項，問戴寧律師和檢察官有無意見。戴寧律師表示，戴寧的父親是前市議員，戴寧原在台北工作，因父親請求臨危授命回嘉義選市議員，助理是戴寧父親先前聘任，助理費用等是統籌運用支付議員業務所需，公用支出，戴寧並不知情，可能會成立其他罪名，但不會構成貪汙治罪條例第5條第1項第2款，利用職務上機會詐取財物罪。

檢察官對此爭執事項有意見，她說，被告律師提出新主張，可反證被告公費助理費用的申報和實際用途不同「名實不符」，且彼此矛盾，「是要對使公務員登載不實罪部分認罪嗎?」戴寧律師仍回應說， 戴寧對助理費的使用完全不知情，是在被檢方起訴後才了解，縱使有名實不符，但也不會構成貪污罪。