62歲台男跟團赴日旅遊遭撞死 旅行社回應了

62歲台灣男子昨日與家人赴日本奈良旅遊時，不幸遭當地79歲男性因誤踩油門撞死，交通部觀光署昨日證實此事，辦理此次旅遊的大新旅行社已投保責任保險，意外死亡能獲賠250萬；旅行社今日回應，目前正與駐日代表處協商後續事宜，死者將火化後由家屬帶回台灣。

該名79歲日本男性是當地紀念品店老闆，當時疑因誤踩油門衝撞2人，車輛暴衝直到撞到一旁石牆才停下，被撞其中一人是來自台灣的62歲男性，對方頭部重創昏迷送醫，3小時後宣告不治，另名遭撞的52歲日籍男性則重傷、腰部骨折，肇事男子已因過失駕駛致死傷罪遭警方調查。

觀光署昨晚回應，本案是大新旅行社辦理赴日本團體旅遊，旅遊期間為24日至28日，旅客含領隊共20人，昨日早上安排奈良公園及東大寺行程時發生車禍意外，旅行社已按規定投保旅行業責任保險，可獲理賠意外死亡250萬；觀光署已囑請旅行社妥善處理後續治喪及事故釐清相關事宜，給予旅客家屬必要協助。