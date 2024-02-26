聽新聞
test
0:00 / 0:00
62歲台男跟團赴日旅遊遭撞死 旅行社回應了
62歲台灣男子昨日與家人赴日本奈良旅遊時，不幸遭當地79歲男性因誤踩油門撞死，交通部觀光署昨日證實此事，辦理此次旅遊的大新旅行社已投保責任保險，意外死亡能獲賠250萬；旅行社今日回應，目前正與駐日代表處協商後續事宜，死者將火化後由家屬帶回台灣。
該名79歲日本男性是當地紀念品店老闆，當時疑因誤踩油門衝撞2人，車輛暴衝直到撞到一旁石牆才停下，被撞其中一人是來自台灣的62歲男性，對方頭部重創昏迷送醫，3小時後宣告不治，另名遭撞的52歲日籍男性則重傷、腰部骨折，肇事男子已因過失駕駛致死傷罪遭警方調查。
觀光署昨晚回應，本案是大新旅行社辦理赴日本團體旅遊，旅遊期間為24日至28日，旅客含領隊共20人，昨日早上安排奈良公園及東大寺行程時發生車禍意外，旅行社已按規定投保旅行業責任保險，可獲理賠意外死亡250萬；觀光署已囑請旅行社妥善處理後續治喪及事故釐清相關事宜，給予旅客家屬必要協助。
大新旅行社董事長黃文傑表示，當地警方今日會勘驗現場與完成遺體相驗，目前旅行社會與當地駐日代表處協調，讓遺體在當地火化後，由家屬帶回台灣；此團是5天4夜的日本遊，男子在第2天罹難，同行的4名家屬得知後相當悲痛與錯愕；目前死者家人行程暫停，其餘旅客則繼續行程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言