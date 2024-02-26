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85歲在監老船長命危送醫不治 家屬要申請國賠 律師：監師高齡化值得注意

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

四維航運公司所屬、巴拿馬註冊的「順維輪」前船長端木惟鍇，2003年因一起偷渡客溺斃案被巴拿馬判刑，經營救返國，以79歲高齡入獄服刑後，上個月因病由監獄送醫，本月23日以85歲高齡在醫院中去世。他的家屬認為他去年兩度急診送醫，生命垂危，獄方都不讓他保外就醫，直到這次送醫才電話通知可以交保，最後生命已難挽回，有因故意或過失不法侵害人民權利之嫌，將為父親申請國家賠償。

律師林瓊嘉上午說，是否符合請求國家賠償，關鍵在於監獄當時在應送醫時是否有疏失，這方面有待調查。不過，由此也可令台灣社會注意，台灣已步入高齡社會，對於高齡長者在監執行，如何落實監獄教誨、戒護、照顧是未來嚴重的監所問題，法務部宜預作準備。

林瓊嘉也從網路上找到端木惟鍇當初回台後，該案轉由台北地方法院專屬庭，依跨國移交受刑人法重行裁判的判決。判決指出該案依巴拿馬共和國第二高等法院第一審第六二號刑事確定判決，准予執行。端木惟鍇犯教唆殺人罪及遺棄罪，應執行有期徒刑19年6月。

判決說，端木惟鍇有關接收返國執行徒刑之同意，經法務部依跨國移交受刑人法施行細則規定，告知並確認其真意，有端木惟鍇向巴拿馬共和國內政暨司法部獄政署之遣送申請書、聲明書、同意書、台籍服人員移管回台現場調查筆錄等可佐證。

且端木惟鍇所犯教唆殺人罪依我國刑法第271條第1項規定，得處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，而其所犯遺棄罪依我國刑法第293條規定，得處6月以下有期徒刑、拘役或100元以下罰金。經巴拿馬宣告應執行有期徒刑19年6月，未逾依我國法律對同一行為所得科處之最重刑（即死刑），亦未低於依我國法律所得科處之最輕刑，因此應依原宣告之刑轉換。

也就是端木惟鍇回台後，並非就直接依巴拿馬判決執行，而是先經警方偵訊後，再依跨國移交受刑人法，由法院重行裁判，並依轉換之刑執行。

端木惟鍇在台入獄的前一年還由家人替他慶生。圖／端木龍飛提供
端木惟鍇在台入獄的前一年還由家人替他慶生。圖／端木龍飛提供

受刑人 巴拿馬 監獄

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