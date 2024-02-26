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「理科太太」個資法出庭不認罪：是為爭取小孩最佳利益

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

本名陳映彤的「理科太太」與前夫斷開婚姻，爭取監護權期間，被控提供對方醫療資料給家事法院，依個資法起訴。台北地院今天開庭，「理科太太」說，提供法官紙條是為爭取小孩的最佳利益，內容是她告訴心理師的，與違法無關。

法院今天開審查庭，由於「理科太太」否認犯罪，律師又聲請調查「理科太太」前夫網上自爆病史的證據，無法簡式結案，法官諭知移一般庭重新分案審理。

「理科太太」說，起訴指陳姓醫療人員給她的紙條，是她說給心理師聽的，內容有關前夫身心狀況、用藥情形；陳姓心理師非醫生，不會給她醫療的紙條，而她會拿給家事法院法官看，是要證明前夫不適合擔任孩子的監護人。

「理科太太」還說，前夫曾拍影片傳上網公開過自己病史，所謂紙條就一張紙，心理師給她紙條並沒有教她如何使用，她為了協助家事法官判斷才附於卷內，更不是提供給奇怪的人看，主要是為爭取小孩的最佳利益。

「理科太太」的律師說，「理科太太」放在家事法院案卷內的資料非病歷格式，與個資法違法要件不合，內容也非診斷結果；「理科太太」的前夫2019年4月就拍片對外告知有憂鬱症，「理科太太」單純只協助家事法庭調查，沒有違法。

2021年12月17日「理科太太」與前夫調解離婚，有關夫妻剩餘財產分配仍在法院審理。檢察官指控，「理科太太」未經同意取得陳姓醫事人員出具記有男方病史、用藥資料的紙條，2022年8月18日將資料作為訴訟庭呈。

檢方偵辦時，陳姓醫事人員否認傳遞個資給「理科太太」是為訴訟的目的，「理科太太」違背男方意願、逾越蒐集個資目的，觸犯違法利用他人特種個資罪，將「理科太太」起訴。

「理科太太」今天出庭否認違反個資法。記者王聖藜／攝影
「理科太太」今天出庭否認違反個資法。記者王聖藜／攝影

個資 理科太太 紙條

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