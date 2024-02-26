政風科員留職停薪竟成網紅做直銷 賺近百萬被檢舉閃辭

雲林縣府政風處預防科吳姓科員去年底以照顧外公為由申請留職停薪獲准，卻在期間從事護膚美容、直銷工作被檢舉，她在臉書跟IG分享，從事直銷不到一個月就升等為鑽石級大使，縣府獲報後調查，吳姓科員坦承期間收入80萬元，比公務員年薪高，她見事態嚴重，已遞出辭呈，縣府將召開考紀會追究行政責任。

吳姓科員去年底以照顧外公為由申請留職停薪獲准，請假期間為2023年12月18日到今年6月17日，她曾詢問人事處留職停薪期間可否兼職，人事處回應可以兼職，後來她就自費4.5萬元到一家美容護膚工作室學習及兼職，縣府今年1月10日收到她違法兼職即展開調查，調查期間發現她同時從事直銷工作。

吳姓科員在其臉書、IG社群平台分享使用直銷產品心得，化身網紅經營粉絲，從事直銷工作不到一個月就拿到鑽石級，她接受調查坦承獎金、分紅等收入約80萬元。

政風處副處長蕭明基表示，她在美容工作室是兼職接案，符合公務人員留職停薪辦法第五條第一項第四款，「申請留職停薪者，期間得另從事非屬留職停薪事由之其他工作且毋需經權責機關同意或備查」，但直銷工作屬於商業行為，違反公務員服務法第14條第1項「公務員不得經營商業」。