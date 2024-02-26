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摸彩品「消失」 漁工媽祖婆挨告

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

民眾陸續捐給外籍漁工新春聯誼的摸彩品，數量大約有一輛小貨車之多。圖／讀者提供 戴永華
民眾陸續捐給外籍漁工新春聯誼的摸彩品，數量大約有一輛小貨車之多。圖／讀者提供 戴永華
被譽為「漁工媽祖婆」的外籍漁工人權鬥士李麗華，被曾共同奮鬥的吳小枚控告偷竊，吳因外籍漁工新春聯誼，日前募得近1輛小貨車的摸彩品放在漁會倉庫，前一天竟被李叫漁工搬光且發完，吳氣得報案，漁會認為李應該歸還物品，李麗華則表示漁會未事先告知造成誤會。

李麗華與吳小枚曾為爭取外籍漁工權益共同努力，兩人在地方都小有名氣，這次卻為了聯誼會摸彩品失竊，鬧得風風雨雨，還告上警察局。

南方澳三腳虎漁船船員聯誼會2月18日辦新春聯歡演唱會，根據吳小枚臉書陳述這件「鳥事」，原本是印尼漁工主辦，兩個多月前她受託幫忙借場地、與公部門公文往來及協助募集物資，包括上百件全新冬衣外套、白米、食用油等。

吳說，活動前一天漁工朋友要去搬物資時，發現摸彩品竟「憑空消失」，才發現2月11日下午有人打開倉庫「處分」掉了，漁民說是李麗華要他們去搬，同時出示手機對話。

李麗華則不滿被控偷竊，並表示物資都是民眾捐的，存放在倉庫就屬於工會所有，是誰授權放進去？她沒偷沒拿，怎樣都沒有偷竊和歸還的問題；物資已經被漁工分完了，要怎麼歸還？漁會沒有事先告知才會釀成誤會。

據了解，該倉庫是漁會與宜蘭縣漁工職業工會簽約擺放外籍船員冬衣儲藏室，蘇澳區漁會表示，無償借給工會使用，雙方各有使用權，而冬衣的募集是工會所做，所以他們有什麼丶有多少冬衣，自己應該都知道，因此不是他們的東西，本來就不能拿，且因雙方各有使用權，漁會暫時存放物質，也無告知的義務。

偷竊 外籍漁工 聯誼

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