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每月補償數百元綁護理師2年 她離職還被追討萬元違約金

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄賴姓護理師和義大大昌醫院簽約二年，賴女可獲2萬元「久任津貼」，賴女未滿2年就離職，反被院方追討2萬元久任津貼跟1萬元懲罰性違約金，賴女返還2萬後，仍被院方提告追討，法官認為，久任津貼相當於每月僅補償數百元，還限制2年最低服務年限，合約欠缺合理性，判大昌醫院敗訴，護理師免賠。

判決指出，賴女從2019年2月起在醫院擔任護理師，事後跟院方簽訂久任合約，在合約內服務可領2萬元「久任津貼」，合約訂於2023年2月28日為止，若沒服務滿2年，則要返還2萬元久任津貼跟1萬元懲罰性違約金。

賴女2022年9月26日就自請離職，院方認為她未依合約服務滿2年，依合約要繳回2萬元久任津貼，還要賠給院方1萬元懲罰性違約金。

賴離職後歸還2萬元久任津貼給大昌醫院，但不願賠償1萬元懲罰性違約金，大昌不滿對賴女提告，要求賴賠償1萬元。

賴女挨告後反駁，稱久任約定書雖有最低服務年限，但大昌並未提供專業培訓，只給予2萬元津貼，不符勞基法最低服務年限的規定，既然合約不符法規的「必要性」及「合理性」，要她再賠償1萬元懲罰性違約金並不合理。

高雄地院審理時，法官認為，賴女跟大昌簽約時，月薪就達6萬餘元，雖然院方跟賴女簽有久任約定書，但大昌僅給2萬元久任津貼，換算每月僅補償數百元，還限制2年最低服務年限，不符勞基法規定的「合理補償」。

何況大昌醫院並未對賴女提供專業培訓，若大昌願提高報酬、福利吸引護理師，人力替補應無困難，因此該久任約定書訂定最低服務年限，欠缺合理性，依勞基法規定應屬無效。

法官認為，院方跟護理師簽立久任約定書，是使院方掌握護理師人數，有力醫院調度，即便雙方有簽約必要性，仍要提供護理師合理補償才算適法，否則不能要求護理師犧牲自己職業選擇自由，配合醫院調度便利，綜合事證後，因合約無效，判賴女不用賠償懲罰性違約金。

示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照
示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照

提告 護理師 離職

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