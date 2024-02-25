警舉發紅燈迴轉罰1900元 騎士自認綠燈左轉 法官不挺

基隆市林姓男子從東明路的小巷騎機車到巷口，停等東明路號誌變紅燈時，自認綠燈左轉東明路，但被警員舉發紅燈迴轉收1900元紅單。林提起行政訴訟主張撤銷，法官審理後，認為巷口停等位置在東明路停止線後方，林男確實有闖紅燈行為，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，林男前年9月9日下午4點45分，騎機車在基隆市東明路、田寮河旺牛橋路口，東明路巷口的空地，等東明路號誌紅燈，旺牛橋單行道號誌綠燈時，從東明路停等紅燈的汽機車前方，穿越東明路左轉往市區方向行駛。警員將他攔下並舉發紅燈迴轉違規，監理機關裁罰1900元，記違規點數3點。

林男自認是綠燈左轉，不服處分，提起行政訴訟主張，他從小巷騎機車到東明路時，「大路是紅燈（旺牛橋行車方向）」，有停下來等待，等到變綠燈時，東明路汽機車也因綠燈轉紅燈都停了，才從汽車機車前騎過去，被警員攔下舉發違規，還說「要用走過去的，不能用騎的」，他被開單很不服氣，聲明原處分撤銷。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭審理時，法官查出道路監視器影像有錄下林男騎車從東明路迴轉過程，舉發違規的黃姓警員則證稱，旺牛橋是田寮河對岸信二路往東明路的雙線單行道，林要從巷子經東明路迴轉，應該要到前方的六合街口，不能從旺牛橋頭穿越東明路左轉，所以舉發紅燈迴轉違規。

法官要求警員畫出林男在道路行駛方向，警員說，林男一開始停在東明路181號的水泥空地，當時東明路是綠燈，過一陣子變成紅燈，林才慢慢騎到旺牛橋頭迴轉。