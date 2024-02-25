桃園燈會元宵湧人潮！4歲小姐妹會場走失 警幫忙找媽媽

昨天為元宵節，也是2024桃園燈會開幕後迎接的第一個周末，吸引眾多民眾湧入燈會現場，相當熱鬧。一對年僅4歲、3歲的小姐妹昨晚和媽媽一起到燈會參觀，然而因人潮太擁擠不慎走散，小姐妹在人群中慌張奔跑引起注意，還好熱心民眾趕緊向現場警方反映，很快就讓小姐妹與媽媽團圓，有驚無險。

桃園警分局警方昨晚9點50分許，在桃園燈會執行督巡勤務，遇到熱心民眾反映，有一對小姐妹沒有家人陪同在燈區匆忙奔跑，疑似與家人走散。警方找到小姐妹後趕緊將2人帶往機動派出所，經過員警及志工們詢問，得知項姓小姐妹分別為姐姐4歲、妹妹3歲，晚上和媽媽一起來逛燈會，但因為人潮洶湧，不小心跟媽媽分散了，因此急得到處找媽媽。

對此員警跟志工們安撫小姊妹的情緒，立即透過大會廣播及通報執勤員警加強協尋小姊妹的媽媽，還好不到10分鐘就找到正著急找女兒的越南籍項姓女子，將她帶到機動派出所認領小姊妹。項女說，因為參觀燈會的人潮眾多，母女不慎走散，她急得像熱鍋上的螞蟻到處尋找，結果母女各自往反方向走越來越遠，幸好有熱心民眾跟員警的協助讓她們順利團圓，相當感謝外界幫忙。

今年桃園燈會在南昌森林運動公園及虎頭山創新園區舉辦，以「閃閃桃園，閃閃桃林」為主題，燈會以桃林鐵路串連的雙展區方式展出，以三大亮點呈現，有超夯澳洲藝術家團隊ENESS來台首次免費公開展演、古裝市集重現古代元宵氛圍及雙展區不間斷的主題表演，讓各地遊客感受桃園多元文化魅力，因此昨晚吸引眾多民眾湧入展區，現場相當熱鬧，更有民眾大讚氣氛很棒「宛如置身古代」歡喜體驗元宵氛圍。