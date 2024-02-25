假理財顧問慫恿投資股票 六旬男子險被騙92萬元

台南市66歲林姓男子認識暱稱「投資理財顧問」，對方謊稱股票投資高獲利、保證賺錢。林前天依指示到銀行準備匯款92萬元，行員見男子匯款金額龐大，關懷提問錢財用途，男子含混的表示要匯給朋友的貨款，行員查覺有異，通知員警到場發現男子遇到了假投資真詐騙的伎倆，費盡心思苦勸後，成功攔阻騙局。

據了解，66歲林姓男子透過LINE認識暱稱「投資理財顧問」，對方謊稱股票投資高獲利、保證賺錢。林前天下午3點多依指示到銀行準備匯款92萬元，行員驚覺有異，報警處理。

台南市警二分局博愛派出所巡佐陳南志、警員潘敬文到場了解，林姓男子一開始堅稱是要匯款92萬元給朋友的貨款，但對朋友身分卻支吾其詞，經員警不斷關心詢問，林姓男子才出示社群軟體中與網友理財顧問的對話內容供警方查看。

巡佐陳南志發現林姓男子遭網友慫恿加入LINE通訊軟體的投資群組，群組內有各式投資標的及操作方式，假「投資理財顧問」更謊稱只要匯款至指定帳戶投資美國未上市股票，保證穩賺，還可以將投資金額及獲利的報酬一次領回，對話內容中甚至還教導林姓老翁面對行員詢問時要說匯貨款，不要說投資未上市股票操作。