遇變態、遭蛋襲 女網紅自導自演 醫：直接抓起來好嗎？

網紅「晚安小雞」大鬧柬埔寨，拍攝不實影片遭該國重判2年有期徒刑。近日在台灣也發生網紅之亂，胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰在臉書表示，直接抓起來好嗎？柬埔寨能馬上逮捕「晚安小雞」馬上判刑，台灣還讓人在外面閒晃。

近日台灣也出現網紅自導自演，讓外界以為治安出問題，引起社會紛擾。JKF女郎玲奈Lena1月底在台北車站外拍，疑似遇到脫褲打手槍的變態男子，當時拍攝團隊還報警，卻是自導自演。經警方通知到案說明，玲奈的女助理表示，當初安排變態男子現身的目的，是玲奈想呼籲粉絲注意這種猥褻男子，不料玩笑開過頭，引發這麼大的爭議。 警方以誣告罪偵辦。

另1起為新加坡女直播主「kiaraakitty」9日在高雄前鎮區直播時被女怪客「蛋襲」，高雄警方查出是自導自演，所謂的女怪客是同行的薛姓男子裝扮，警方約談鄭女到案後依社維法送辦。

「kiaraakitty」透過直播公開道歉並啜泣說，「真的很抱歉，我只是搞娛樂而已，不知道會和小雞搞在一起」。還指「小雞是惡作劇，我是搞笑版」、「小雞是演綁架，我只是搞笑而已」。

蘇一峰表示，最近一個月內，兩名女網紅在台灣「自導自演」遭襲擊，台灣直接抓起來好嗎？為什麼還要通知到案說明了？柬埔寨能馬上逮捕晚安小雞馬上判刑，台灣還讓人在外面閒晃。