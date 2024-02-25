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檢討少事法 司法院：將與政院協商

聯合報／ 記者許維寧蕭白雪／台北報導

教育團體國教行動聯盟與孩想陪你長大聯盟昨天開記者會，批評司法院19日召開「一起來體檢少年事件處理法」座談會形同「摸頭大會」。圖／聯合報系資料照片
教育團體國教行動聯盟與孩想陪你長大聯盟昨天開記者會，批評司法院19日召開「一起來體檢少年事件處理法」座談會形同「摸頭大會」。圖／聯合報系資料照片
新北市校園割頸案事發經二個月，教育團體國教行動聯盟與孩想陪你長大聯盟昨指出，司法院於十九日召開「一起來體檢少年事件處理法」座談會，卻形同摸頭大會，會上沒有具體回應，呼籲司法院召集跨院、跨部協商會，確實檢討少年事件處理和保護制度。

司法院去年大力宣傳「少年事件處理法」新制，但實務上欠缺足夠配套與人力，新北校園割頸案後，各方壓力湧入，司法院近期才邀各方檢討，但仍有不少機關未出席。

孩想陪你長大聯盟總召徐妮妮指出，教育團體都對司法院召開的座談會抱有深厚期望，建議未成年前科塗銷制度應改為有條件塗銷、個案回歸家庭，但會上均無討論和回應。

國教行動聯盟理事長王瀚陽呼籲司法院和行政院，應確實檢討非行少年輔導機制成效不彰的問題。

司法院回應，已就十九日當天各方建言陸續回信或回電，並洽商行政院安排兩院政策協商平台會議事宜。

司法院 校園

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