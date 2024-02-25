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台東議員嚴惠美當選無效 高美珠遞補

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東縣無黨籍議員嚴惠美涉賄選，當選無效定讞，喪失議員資格。本報資料照片
台東縣無黨籍議員嚴惠美涉賄選，當選無效定讞，喪失議員資格。本報資料照片
台東無黨籍縣議員嚴惠美涉賄選被對手提起當選無效訴訟，法院判決定讞失去議員資格，台東縣選委會證實，「落選頭」前議員高美珠資格符合，將遞補為台東縣第11選區議員。高表示，尚未接獲通知，將一本初衷為地方服務。

2022年台東縣議員選舉，第11選區平地原住民4人參選應選2人，楊秋珍2780票、嚴惠美2054票、高美珠1948票、武雪恩1325票。高美珠尋求連任落敗，選後對嚴惠美提起當選無效之訴，法院審理認為嚴涉犯選罷法投票行賄罪，去年8月一審判當選無效。

嚴惠美不服上訴高等法院花蓮分院，日前二審維持原判當選無效。縣議會表示，尚未接到行政院解除職權函，接獲就會依法辦理。

台東縣選委會表示，根據公職人員選罷法，地方民意代表被判處當選無效，落選人依得票數之高低順序遞補，最高票落選人得票應達選舉區得票數最低之當選人得票數二分之一。高美珠資格符合遞補門檻，後續由中央選委會依規定辦理。

針對當選無效結果，嚴惠美情緒低落未回應。54歲的高美珠是長濱鄉阿美族人，曾任鄉民代表、縣議員及國民黨中央委員，此次以無黨籍身分參選立委落敗。

高美珠說，她尚未接獲相關通知，目前雖沒任何身分職務，依舊在服務鄉親，若有遞補，她會秉持對地方服務的初衷與熱忱，繼續為鄉親爭取更多的建設資源，讓東海岸更好。

當選無效 議員 高美珠

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