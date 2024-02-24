桃園陣頭虐殺棄屍案增2嫌被抓　1人收押1人羈押庭中

桃園陣頭虐殺棄屍案，檢警22日逮到15名犯嫌，宜蘭地院昨中午裁定收押林姓男子5人，後續又有2犯嫌陸續被抓，分別是昨天傍晚到案的陳姓男子，昨晚也依傷害致死、加重私刑拘禁致死、遺棄屍體3項罪嫌遭收押禁見，另1俞姓男子今天上午被逮，目前正在開羈押庭。

死者28歲簡姓男子是花蓮原住民，去年底到桃園求職，加入陣頭組成的人力公司，疑遭到其他成員霸凌，被多次毆打致死，35歲林姓犯嫌等人1月19、20日許計畫棄屍，事先勘查地形，半夜將簡男遺體棄置於蘇花公路119.6公里東澳段邊坡。

宜警調閱沿線監視器，鎖定可疑車輛後以車追人，並通報桃園警方協助鎖定對象，報請檢察官指揮，2月22日和桃園市警局攻堅2處據點，逮回本案相關15人，漏夜偵訊後聲押林男、20餘歲的黃姓女子、楊姓男子、李姓男子、潘姓女子，地院昨天中午裁定收押禁見。