造假蛋襲！星籍女直播主涉違社維法 雄院簡易庭待裁罰

新加坡「Kiara kitty」鄭姓直播主近日來台環島直播，但在本月9日高雄徒步直播中，網友們卻聽見鄭女驚聲尖叫，竟有街頭怪婦朝她扔雞蛋，而這段畫面被東南亞各地媒體放送，重傷我國觀光形象，但經警調閱監視器，發現真相整起案件疑為Kiara kitty自導自演，全案高雄前鎮警分局將依社維法送辦，仍待高雄地方法院審酌是否裁罰。

高雄市目前正值黃色小鴨的觀光旺季，吸引國內外遊客來到港都遊歷，商機上看數億，怎料，近日卻出現外國直播主遭街頭怪婦扔雞蛋的離奇事件，刻意突顯高雄存在治安亂象，還被放送到國際媒體。

據悉，案發後，高雄市長陳其邁密切關注直播主無預警遭蛋襲的整起事件，由於事發在前鎮區三多三路口，前鎮分局不敢大意，不僅在該直播主臉書粉專留言，約她到案說明，還主動透過相關路口監視器進行調查，案情竟出現驚人逆轉。

前鎮分局指出，2月12日已約談Kiara kitty會同律師到案說明，這名街頭怪婦為同新加坡籍薛姓男助理假扮，兩人是為商業節目效果，因而串通造假，還說，不了解這樣衝流量的編造劇情，會觸犯台灣法律。

整段直播蛋襲橋段，發生在2月9日，雖如同翻版「晚安小雞」跨國直播惡作劇，事實上，卻整整早了3天發生；相較柬國2天火速判決，鄭女這起案件，因涉及社會秩序維護法，警方已移送至高雄地方法院簡易庭等待裁處，不過，鄭女仍自由在嘉義遊歷。