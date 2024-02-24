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實踐男大生不滿被開除體育室工讀職 女教師遭痛毆、頭部鈍挫傷
實踐大學王姓男大生曾是校內體育室工讀生，因不滿遭戴姓體育室主任開除，徒手毆打戴姓教師，致其頭部鈍挫傷，戴女事後驗傷提告，案經檢方起訴，台北地院近日審結依傷害罪判王男拘役20日，如易科罰金以1000元折算1日。
檢警調查，案發時23歲王男是實踐大學外語系三年級學生，曾在校內體育室擔任工讀生，先是不滿體育教師兼體育室主任戴女私自調動工讀班表，導致王男頓失2萬元工讀費，王男向校方投訴後，又遭戴女開除、失去工讀機會，王男不滿遭報復，去年8月22日下午直接到體育辦公室內出手毆打戴女。
戴女事後到台北馬偕醫院驗傷並提告，轄區中山警分局介入調查後依傷害罪嫌將王男送辦，偵查中王男坦承犯行，蕭姓教師也出面作證，台北地檢署偵結起訴，法院審酌王男生活狀況、智識程度、犯後態度等，近日審結依傷害罪判王男拘役20日，如易科罰金以1000元折算1日。
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