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體檢少年處理法...教團籲要跨院協商會議「不要摸頭」 司法院回應了
針對教育團體國教行動聯盟與孩想陪你長大聯盟今天召開記者會，批評司法院19日召開「一起來體檢少年事件處理法」座談會形同「摸頭大會」，呼籲司法院召集跨院、跨部協商會議，檢討少年事件處理和保護制度，司法院官員表示，已就19日當天各方建言陸續回信或回電，並洽商行政院聯繫安排兩院政策協商平台會議相關事宜。
司法院周一召開「一起來體檢少年事件處理法」座談會，會中包括教育、家長團體都提出不少建言，由於許多與會長的發言、建議牽涉到相關部會，當天「孩想陪你長大聯盟」總召徐妮妮便建議司法院、行政院召開跨部會協商會議，盡速解決少年輔導量能即專輔調保人力不足問題。
司法院指出，座談會結束後，已洽商行政院聯繫安排兩院政策協商平台會議相關事宜。
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