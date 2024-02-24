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南警1天線上查獲4件酒駕 聽到高額罰金騎士瞬間酒醒了

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警六分局大林派出所22日在南區大林路少觀所周邊巡邏時，發現50多歲王姓男子騎機車搖搖晃晃行車不隱，擔心其身體不適發生意外，伺機攔停查證身分過程，聞到他身上散發濃厚酒味，經呼氣酒測，一吹酒測值即超標。據調查，22日一天內線上即查獲4件酒駕，均依法送辦。

案發當下，王男聽到酒駕未肇事也涉犯刑法且須併科高額罰金後，酒精瞬間醒了大半，但後悔已經來不及，他直呼「下次不敢了」。

警方指出，我國明定酒精濃度測試達每公升0.25毫克以上駕車，即構成刑法公共危險罪。針對酒駕未肇事的刑責，提高為3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。另針對酒駕、毒駕、拒絕酒測等，不管駕駛人是否為車主本人，酒駕車輛牌照將一律吊扣2年，即使經過車輛轉賣等過戶行為，仍會繼續執行吊扣，無法規避罰則。

警方表示，近日早晚氣溫變化大，春暖乍寒隱藏酒駕風險，經統計，今年迄今，南區酒駕計線上主動查獲36件，較去年同期增加12件、增幅達150％，肇事件數則較去年同期減少2件，肇事降幅達33%。

分局長林獻力表示，自1月迄今，分局線上警力已主動查獲36件酒駕案，顯見仍有許多民眾飲酒後仍心存僥倖，忽略酒駕發生事故的嚴重性，尤其1件酒駕肇事往往會造成至少2個家庭悲劇影響甚鉅。

警方為維護轄內交通順暢，加強保護用路人安全，將持續辦理取締酒後駕車工作，取締嚴懲酒後駕車惡行，請民眾酒後務必找代駕或搭乘大眾交通工具，以免害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王男經呼氣酒測，一吹酒測值即超標，他聽到酒駕未肇事也涉犯刑法且須併科高額罰金後，酒精瞬間醒了大半。圖／讀者提供
王男經呼氣酒測，一吹酒測值即超標，他聽到酒駕未肇事也涉犯刑法且須併科高額罰金後，酒精瞬間醒了大半。圖／讀者提供
警方發現50多歲王姓男子騎機車搖搖晃晃行車不隱，擔心其身體不適發生意外，伺機攔停查證身分過程，聞到他身上散發濃厚酒味。圖／讀者提供
警方發現50多歲王姓男子騎機車搖搖晃晃行車不隱，擔心其身體不適發生意外，伺機攔停查證身分過程，聞到他身上散發濃厚酒味。圖／讀者提供

酒測

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