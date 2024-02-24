遭18年前學生控性騷...台東校長不服遭解聘 高等行政法院做出判決

台東古姓校長2018年突被18年前教過的女學生控訴，就學時期遭他強吻性騷，檢方以事證不足作出不起訴處分，但古男仍被停聘，雖事後經申復成功，但回任教師不久又遭女方提告，縣府性平會改依性騷擾重啟調查，並予以解聘；古男不服，上訴到高雄高等行政法院，仍遭駁回。

2018年，古姓校長突然被27歲女子指控，2000年至2001年，古男擔任音樂老師期間，曾在管樂室強吻僅是國小高年級生的她，導致身心受創需就醫看診。古因此被停聘，雖事後終於申復成功，但回任教師不久，再遭女方提告，台東縣府性平會改依性騷擾重啟調查，並予以解聘。

古男感到委屈，頓時沒了退休金和工作，全家因聲譽受損，也陷入憂鬱低潮；當年有議員為他打抱不平，指稱這案事隔18年，難以求證虛實，竟就此剝奪當事人工作權，並不公平。

古男認為，本案應參照公務人員類推適用公務員懲戒法相關規定，自違失行為終了之日起，逾10年者，應不予追究；但他不僅遭台東縣府解聘，還規定1年內不得聘任教師，已牴觸法律不溯及既往暨信賴保護等原則。

2021年台東縣府性別平等委員會重啟調查，認定「該女學生國小5、6年級時，某日獨自到管樂室欲自主練習，請時任管樂社指導教師的古男協助開門，古趁二人獨處時，未經同意強吻對方。」性騷擾行為屬實。

高高行調閱調查卷宗，女學生於警詢、偵訊及重啟調查報告中陳述，案發在例假日，當時她赴校自主練習，但發現管樂室門沒開，便向在校的古男借鑰匙；但古男並非將鑰匙借給他，而是一同前往管樂室，發生身體上接觸，包括親吻。

當下女學生既害怕又慌張，告知同為管樂社員的好友「我剛剛被老師親了」；法院核與好友陳述內容相符。因此，認女學生友人作證陳述當非子虛，具有可信性，違反師生分際的性騷行為，應可認定。

這起案件，台東地檢署做出不起訴處分，認古男不涉犯刑法強制猥褻罪，雖事後女學生立刻向同社好友告知親吻一事，但細節付之闕如，無從核對屬實與否，且「親」的方式及部位難以特定，無法驟認古男違反意願，強吻該女嘴唇及胸部；且縱有犯行，追訴時效已過，自應處分不起訴。

不過，不起訴處分書，僅就不起訴刑事案件部分，高高行斟酌，審理本案適用性平法及教師法規定，至於古男是否構成性騷擾，適用構成要件、證據法則、證明程度、行政程序及訴訟程序均與刑事法不同，不妨礙法院作性騷擾行為認定。

高高行指出，「解聘」並非懲處，無懲處權時效或違反法律不溯及既往或信賴保護原則等問題，且行政訴訟法不適用刑事訴訟法第159條「傳聞法則」規定，只要證據與待證事實，在客觀上具有關連性，且經合法調查，仍可作為判斷依據的證據方法，具有證據能力。