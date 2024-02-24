罰妹關窗台反省摔死 姊姊判9年3月

高雄一對姊妹烤玉米維生，妹妹幫姊顧店卻因找錯錢，被姊體罰不慎自窗台摔死，檢方以私行拘禁等罪將姊姊起訴，案經國民法官審理，昨天判姊姊九年三月及九月徒刑。圖／本報資料照 高雄吳姓姊妹在市場靠賣烤玉米維生，妹妹因有智能障礙常找錯錢，惹姊姊暴怒，狠心將妹妹關在八樓住處外僅卅七點五公分寬的窗台反省，自己則酒醉大睡，結果妹妹不慎跌下樓摔死，檢方以私行拘禁等罪將姊姊起訴，案經國民法官四天密集審理，昨天判姊姊九年三月及九月徒刑。

判決指出，死者吳女領有中度智能障礙手冊，因五十一歲胞姊同情她，將她接到高雄就近照顧，死者平時會協助胞姊賣玉米，不過因算術能力不佳，頻找錯錢常被責打。

前年二月七日，死者曾因找錯錢，被胞姊命令在八樓窗台外蹲坐；二月十九日，姊姊自外頭醉酒返家，竟發酒瘋，再度命死者去窗台外蹲坐，還將窗戶反鎖，自己回房熟睡。死者墜樓曾在狹窄窗台枯等逾一小時，並曾試圖呼救，但不幸踩空墜落防火巷慘死。

法院審理時，死者女兒表示，母親不會自行爬至高處窗台，檢方依死者身上新傷推論，死者墜樓前曾被拿衣架毆打逼迫，才會在高樓獨處不慎墜落。

法院審理認為，被告確實有過失之責，檢方起訴私行拘禁罪、私行拘禁致死兩罪成立。