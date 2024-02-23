雄院國民法庭今首度合審合判 職業法官：深受多元啟發

高雄前年2月19日發生女子墜樓人倫慘案，吳姓死者胞姊因私刑拘禁妹妹致死，遭檢方起訴，且因符合國民法官審理案件，日前高雄地院海選國民法官6人、備位法官2人參審，透過4天密集審理後，今依兩罪判吳女9月以及9年3月徒刑；對於國審過程多元探討，國民法官被職業法官稱許，深具啟發超乎預期。

高雄地院表示，本起案件為國民法官法施行以來，雄院首件由國民法官與職業法官合審合判的案件；雄院說明，本案死者吳女領有中度智能障礙手冊，因其51歲胞姊同情她就近照顧同住，平時吳女也會協助胞姊賣玉米，但因算術不好頻找錯錢，多被責打。

前年2月7日，死者吳女就曾因找錯錢，被姊命令在兩人居住8樓窗外窗台蹲坐，沒想到，2月19日，其姐自外頭醉酒返家，又命她至窗台外蹲坐，但將窗戶反鎖，自己回房熟睡；而依監視器畫面可見，死者墜樓前曾呼救，並試圖爬上8樓窗台，但最終仍不幸墜至1樓防火巷慘死。

法庭審理時，死者女兒表示，母親不會自行爬至高處窗台，檢方依死者身上新傷，推論死者墜樓前曾被以衣架責打，法庭認為，對於死者可能墜樓死亡，死者胞姊有過失之責，檢方起訴私行拘禁罪、私行拘禁致死罪，兩罪皆成立。

就科刑部分，國民法官法庭考量，被告吳女雖犯後否認犯罪且供詞反覆，態度不佳，但審酌她當初同情妹妹，將其接來同住就近照顧，並教授賣玉米技能，尚屬善良，雖平時責打，但亦有提供飲食、陪同看病等事實，因此，依此量刑。

歷經密集審判、評議程序，國民法官均對「國民法官制度」表示肯定；其中有人指出，參與國審的心境，是一段從排斥到認同的過程，而庭長陳紀璋也稱許國民法官「觀察力及推理力，超乎預期！」透過國民法官提出見解，讓真相越辯越明，對職業法官未來在量刑、審理都深具啟發。