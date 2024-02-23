前議員林穎孟涉貪案 具保人100萬元反悔「不想保了」法官留她到今晚

時代力量黨前台北市議員林穎孟、林女前男友葉曜彰被控詐領助理費涉嫌貪汙，林穎孟偵查中以100萬元交保，辦保人日前退保，台北地院今天開庭，法官要求林女今晚10時前補足保金，暫時先將她留置拘留室。

檢調2022年3月22日兵分6路搜索、約談林穎孟，2022年3月23日凌晨依貪汙利用職務詐領財物罪等諭令林女以100萬元交保，林當天覓保8小時，由林女的林姓友人籌足保金辦保，但具保人已辦退保。

關於被控貪汙，林穎孟否認詐領助理費，辯說所聘的助理都是在做組織工作，有交付工作的成果，薪水是他們應得的，林女說絕不可能把錢放到自己的口袋。

依檢方起訴資料，林穎孟2018年12月25日聘葉曜彰為公費助理，2020年3月1日葉成立米達克星球公司自任負責人，聘郭女為公司的設計師，而林穎孟為保留葉的議員助理費用，同意將郭女充任議會公費助理。