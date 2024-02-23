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蘇花公路無名屍案 青年疑求職遭霸凌致死…檢警逮16嫌陣頭組織

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

蘇花公路無名屍案死者是28歲花蓮人，去年底到桃園求職，入職一間掛名人力公司、實為陣頭的組織，疑似遭其他組織成員嚴重霸凌，被毆打多次致死；犯嫌將他載回花蓮的路上棄屍宜蘭，反覆來回的影像被警方透過監視器畫面鎖定，尋車追人，才讓案情逐漸明朗。

檢警昨赴桃園逮人，拂曉出擊，上午分頭攻堅，帶回本案嫌疑人16人，漏夜偵訊後聲押林男、20餘歲的黃姓女子、楊姓男子、李姓男子、潘姓女子，地院今天中午裁定收押禁見。

據了解，死者是花蓮原住民，去年12月底到桃園求職，加入一間人力公司，不過該公司成員多數是宮廟陣頭，背景不單純，死者並未告訴家人公司有陣頭，僅說是人力公司云云。

死者在職期間，疑似被其他陣頭成員毆打。據悉，參與毆打的成員眾多，起碼有5人以上，且毆打不只一次，每次都以不同理由號稱「處罰」死者，疑似是集體霸凌；今年1月19日、20日間，死者又一次被毆打後，手腳內出血、橫紋肌溶解，不幸喪生。

35歲林姓男子為主的犯嫌等人見出了人命，打算將死者帶回故鄉棄屍，趁夜從桃園開車到東部，沿台9線蘇花路廊南下，經過東澳路段，雖然尚未到宜花交界，疑似不清楚當地情況，直接在邊坡棄屍。

死者1月26日被發現後，身上沒有任何可以辨識身分的物件，與縣內失蹤者特徵也不相符，案情一度停滯，但由於死者相驗結果「不能排除他殺」，警方持續追查，調閱棄屍地點附近監視器，終於發現數輛可疑車輛深夜反覆往返、停留，以車追人，查到林嫌等人。

蘇花公路無名屍死者是花蓮人，到桃園求職，疑似被公司中的陣頭成員霸凌致死，棄屍宜蘭。記者陳敬丰／翻攝
蘇花公路無名屍死者是花蓮人，到桃園求職，疑似被公司中的陣頭成員霸凌致死，棄屍宜蘭。記者陳敬丰／翻攝

桃園 棄屍 陣頭

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