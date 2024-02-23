快訊

前議員林穎孟涉貪案 具保人100萬元反悔「不想保了」法官留她到今晚

阿里巴巴董事長蔡崇信家族辦公室 上季大賣這家公司股票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洗砂場汙染社子溪上下游廠商移審 桃園地院裁定5萬元交保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園新屋源泰洗砂場違法收受營建廢棄物，將廢水及汙泥藉由道路側溝排放至社子溪，嚴重破壞國土、汙染河川，桃園地檢署偵結，將源泰、榮茂生物科技2家公司及謝天寶、賴貞良等5人依竊佔、違反廢棄物清理法等罪起訴，其中謝為累犯，檢以惡性重大建請法院從重量刑、聲請沒收不法獲利9351萬餘元；昨午移審桃園地院，法官裁定謝、賴各具保5萬元並限制住居。

桃檢指出，在桃市新屋區埔工路經營源泰洗砂場的謝某為謀求己利，涉嫌自2022年7月至2023年9月24日間，將洗砂後殘存汙泥堆置廠區及竊佔的相鄰國有土地，藉由私設暗管伺機將汙泥排放至當地社子溪，並於去年9月19日對外收受土木及建築廢棄物；承辦檢察官鄭芸指揮保七總隊三大隊、環境部環境管理署北區管理中心及桃市府環保局先後發動3波搜索，於2023年9月24日至源泰新屋廠區搜索約談謝某等人，複訊後諭令交保候傳。

檢察官研析搜索事證發現，源泰洗砂場的廠區內除了堆置洗砂殘存汙泥，另還提供土地讓賴某將其龍潭簡易貯存場內的土木及建築廢棄混合物傾倒堆置，去年10月27日二度發動搜索並溯源追查廢棄物來源，訊後認為謝某有湮滅證據之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢警環於3天後前往賴某在龍潭區的非法簡易分類貯存場搜索，進而查獲場內土木及建築廢棄物分別來自八德區呂福旻的東利凱建材行、平鎮區鍾議慶的台星工程行，且因廢棄物數量龐大，除堆在源泰洗砂場外，賴某多次指示司機載運至彰化縣溪湖鎮洪國耕的榮茂生物科技公司的肥料工廠堆置、焚燒。賴某經複訊後，認有串證、滅證之虞向法院聲押獲准。

桃園新屋區源泰洗砂場另還違法堆置大量土木及建築廢棄物。圖／桃園地檢署提供
桃園新屋區源泰洗砂場另還違法堆置大量土木及建築廢棄物。圖／桃園地檢署提供
桃園新屋區源泰洗砂場排放汙泥汙染社子溪外，還堆放大量土木及建築廢棄物。圖／桃園地檢署提供
桃園新屋區源泰洗砂場排放汙泥汙染社子溪外，還堆放大量土木及建築廢棄物。圖／桃園地檢署提供
桃園新屋區源泰洗砂場涉嫌將含有汙泥廢水排放至社子溪，嚴重破壞國土、汙染環境。圖／桃園地檢署提供
桃園新屋區源泰洗砂場涉嫌將含有汙泥廢水排放至社子溪，嚴重破壞國土、汙染環境。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署檢察官鄭芸指揮指揮保七總隊三大隊、環境部環境管理署北區管理中心及桃市府環保局分別於去年9月24日、10月27日前往桃園新屋區源泰洗砂場搜索，發現除了排放汙泥汙染社子溪外，還堆放大量土木及建築廢棄物，進而溯源查獲賴某的龍潭簡易分類貯存場。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署檢察官鄭芸指揮指揮保七總隊三大隊、環境部環境管理署北區管理中心及桃市府環保局分別於去年9月24日、10月27日前往桃園新屋區源泰洗砂場搜索，發現除了排放汙泥汙染社子溪外，還堆放大量土木及建築廢棄物，進而溯源查獲賴某的龍潭簡易分類貯存場。圖／桃園地檢署提供
桃園新屋區源泰洗砂場另還違法堆置大量土木及建築廢棄物。圖／桃園地檢署提供
桃園新屋區源泰洗砂場另還違法堆置大量土木及建築廢棄物。圖／桃園地檢署提供

廢棄物 建築 桃園

延伸閱讀

法官裁定周典論續押禁見3個月 周春米：深感遺憾

新兵入伍7天打中士副班長 遭連長當場壓制送辦

2女看護年紀加總138歲…病房互毆 桃園地院調解成功不告了

Ford Focus確定劃下休止符停產！福特德國廠區將裁員3,500人

相關新聞

前議員林穎孟涉貪案 具保人100萬元反悔「不想保了」法官留她到今晚

時代力量黨前台北市議員林穎孟、林女前男友葉曜彰被控詐領助理費涉嫌貪汙，林穎孟偵查中以100萬元交保，辦保人日前退保，台北...

蘇花公路無名屍案 青年疑求職遭霸凌致死…檢警逮16嫌陣頭組織

蘇花公路無名屍案死者是28歲花蓮人，去年底到桃園求職，入職一間掛名人力公司、實為陣頭的組織，疑似遭其他組織成員嚴重霸凌，...

嫌犯憋尿不給查毒…強插導尿管採尿違憲 司法院通過修正草案

憲法法庭前年判決刑事訴訟法第205條之2強制採尿規定違憲，司法院今通過修正草案，明定檢察事務官、司法警察調查及蒐證處分所...

洗砂場汙染社子溪上下游廠商移審 桃園地院裁定5萬元交保

桃園新屋源泰洗砂場違法收受營建廢棄物，將廢水及汙泥藉由道路側溝排放至社子溪，嚴重破壞國土、汙染河川，桃園地檢署偵結，將源...

碾米廠董娘欠稅潛逃海外返國被緝獲 判入獄還被行政分署扣保單

嘉義縣大林鎮知名碾米廠董娘林姓婦人2012年被核課綜合所得稅及罰鍰948餘萬元，欠稅不繳，還刷卡買逾千萬元共7支名錶，潛...

找錯錢！妹被她體罰關小窗台摔死 國民法官這樣判

高雄吳姓姊妹在市場靠賣烤玉米維生，吳妹因中度智能障礙常找錯錢，常惹吳姐暴怒，前年2月，姊狠心將妹關8樓住處外僅37.5公分寬窗台反省...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。