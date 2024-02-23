洗砂場汙染社子溪上下游廠商移審 桃園地院裁定5萬元交保

桃園新屋源泰洗砂場違法收受營建廢棄物，將廢水及汙泥藉由道路側溝排放至社子溪，嚴重破壞國土、汙染河川，桃園地檢署偵結，將源泰、榮茂生物科技2家公司及謝天寶、賴貞良等5人依竊佔、違反廢棄物清理法等罪起訴，其中謝為累犯，檢以惡性重大建請法院從重量刑、聲請沒收不法獲利9351萬餘元；昨午移審桃園地院，法官裁定謝、賴各具保5萬元並限制住居。

桃檢指出，在桃市新屋區埔工路經營源泰洗砂場的謝某為謀求己利，涉嫌自2022年7月至2023年9月24日間，將洗砂後殘存汙泥堆置廠區及竊佔的相鄰國有土地，藉由私設暗管伺機將汙泥排放至當地社子溪，並於去年9月19日對外收受土木及建築廢棄物；承辦檢察官鄭芸指揮保七總隊三大隊、環境部環境管理署北區管理中心及桃市府環保局先後發動3波搜索，於2023年9月24日至源泰新屋廠區搜索約談謝某等人，複訊後諭令交保候傳。

檢察官研析搜索事證發現，源泰洗砂場的廠區內除了堆置洗砂殘存汙泥，另還提供土地讓賴某將其龍潭簡易貯存場內的土木及建築廢棄混合物傾倒堆置，去年10月27日二度發動搜索並溯源追查廢棄物來源，訊後認為謝某有湮滅證據之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢警環於3天後前往賴某在龍潭區的非法簡易分類貯存場搜索，進而查獲場內土木及建築廢棄物分別來自八德區呂福旻的東利凱建材行、平鎮區鍾議慶的台星工程行，且因廢棄物數量龐大，除堆在源泰洗砂場外，賴某多次指示司機載運至彰化縣溪湖鎮洪國耕的榮茂生物科技公司的肥料工廠堆置、焚燒。賴某經複訊後，認有串證、滅證之虞向法院聲押獲准。