碾米廠董娘欠稅潛逃海外返國被緝獲 判入獄還被行政分署扣保單

嘉義縣大林鎮知名碾米廠董娘林姓婦人2012年被核課綜合所得稅及罰鍰948餘萬元，欠稅不繳，還刷卡買逾千萬元共7支名錶，潛逃出境。林女滯留近10年回國被緝獲歸案，判刑1年6月定讞，嘉義行政分署最近追繳382餘萬元抵繳欠稅款項。

嘉義行政分署調查，大林鎮知名碾米廠董娘林姓婦人，因帳戶有數千萬元資金進出，2012年被核課綜合所得稅及罰鍰948餘萬元，欠稅不繳，2013年林女到高雄市某鐘錶公司刷卡，購買蕭邦（CHOPARD）、百達翡麗（PATEK PHILIPPE）及勞力士（ROLEX）等共7支名錶，刷卡1069萬元，卻在2天後迅速出境，卡債也未清償。

檢察官將她依詐欺罪起訴，嘉義地法院發布通緝，林女在國外滯留近10年後，2023年3月回國，被緝獲歸案，經台南高分院判徒刑1年6月定讞。南區國稅局2023年4月下旬，就其滯納綜合所得稅罰鍰948餘萬元，移送行政執行署嘉義分署執行。

嘉義分署執行官調查林女財產明細，通知她前來分署說明資金流向。林女聲稱銀行帳戶2012、2013年間數千萬資金進出，是為金援自家公司，卻無法提出公司帳冊證明；且購買7支名錶刷卡後，當場就把名錶交給在旁債權人抵債，未取得手錶。