找錯錢！妹被她體罰關小窗台摔死 國民法官這樣判

高雄吳姓姊妹在市場靠賣烤玉米維生，吳妹因中度智能障礙常找錯錢，常惹吳姐暴怒，去年2月，姊狠心將妹關8樓住處外僅37.5公分寬窗台反省，自己則酒醉大睡，一覺醒來才知憾事，妹因她體罰不慎摔死，檢方以私行拘禁、剝奪行動自由致死起訴姊，高雄地方法院以國民法庭審理本案，今天分判9月、9月3月，可上訴。

51歲吳姓女子被控常因妹妹算術不好找錯錢，因而辱罵體罰妹妹，曾拿木棍、衣架教訓，對此，吳女在審訊時坦承有責打犯行，而去年檢方從死者身上發現有遭衣架施打的新傷痕跡。而在此次意外發生前，2月7日吳女就曾因算錯錢一事，臭罵妹至小窗台蹲坐反省，直到她氣消，才讓她進屋。

但2月19日當天，吳女在外醉酒返家後，發現妹妹坐客廳看電視，突起酒瘋怒火中燒，辱罵她「X你老師」、「為什麼不去死一死」等，罵完後命令妹妹至鋁製窗台蹲坐，把妹妹反鎖在外後，自己則回房倒頭大睡。

檢方研判，妹妹在狹窄窗台已枯等逾1小時，曾挪動身軀試圖叫醒姊姊，恐因不慎踩空摔死，檢警實地勘驗現場，就窗台大小，一般成人根本難以翻身行動，雖妹妹領有中度智能障礙手冊，仍具遠離危害本能，不會自願涉險踏入危險窗台。

高雄地方法院表示，本案為雄院今年第一起國審起訴案件，本周一經海選任命6名國民法官及2名備位法官，經一周國民法官與職業法官共同審理並密集討論後，今天上午11時40分許，共同出庭對本案進行宣判，依檢起訴私行拘禁、剝奪行動自由致死兩罪，判處吳女9月、9月3月，全案仍可上訴。