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影／北市騎士違規遭攔嗆「台灣警察笑死人」 結局打臉
外送員曾姓男子昨晚騎乘黃牌重機，沿台北市重慶北路往南左轉南京西路時，遭員警攔下告知已魏依號誌指示違規左轉，曾男辯稱無違規，拿出手機錄影並稱「黃牌不能左轉，台灣警察笑死人」，警方今說明，經查當時左轉號誌未亮起，男子違規屬實，後續連同其遮蔽車牌部分皆依法製單舉發。
警方調查，大同分局警備隊蔡姓警員昨晚擔服尖峰時段交通疏導勤務，在重慶北路二段、南京西路口發現47歲曾男未依號誌指示違規左轉，將其攔下盤檢，曾男態度消極，堅稱無違規，並持手機錄影，員警確認身分後放行。
據悉，曾男不滿被攔查，也不認自己有違規，過程中詢問員警「你幾點下班？我這單取消，我現在下班跟你耗」、「黃國昌、柯文哲主席你們都看到了，黃牌機車不能左轉，台灣警察笑死人，大家笑他！」還自稱將參選台中市里長，曾男錄下整個過程上傳網路，網友卻不買帳，不支持曾男所為。
大同分局表示，無論曾男車種，經查案發時該路口號誌左轉燈號並未亮起，曾男卻趁隙左轉，違規屬實，另蔡員交通稽查過程中發現曾男機車車牌上掛有紅布，遮蔽車牌，將一併製單舉發，至於有無違規，後續交由交通裁決單位裁決。
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