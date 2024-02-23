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草屯鎮長之子被指控騙2千萬 簡景賢：已斷絕父子關係
南投草屯鎮長簡景賢之子日前被指控，利用父親頭銜及在地人脈四處騙錢，要大家投資公所工程標案，在眾人投入資金後，簡姓男子卻突然失蹤，受騙人數達30多人，金額更高達2千萬，簡景賢說，兒子沒有教好，目前已宣布斷絕父子關係，但為人父母真的很愧疚，但是這個孩子已經35歲，請爆料者尋求法律途徑協助。
爆料者日前向媒體指控，南投草屯鎮長簡景賢的兒子，涉以鎮長父親名號，，以開設工藝公司名義勸說30名被害人一起出錢，共同投標公所工程，但眾人入資後後，簡姓男子突然失去蹤影，拒不還錢搞失蹤，金額達2000萬元。
草屯鎮長簡景賢上午表示，對這些指控也感到很無奈，畢竟兒子沒有教好，當父母的很愧疚，但孩子已35歲，且結婚生子、離家多年，真有欠債，必須對自己的行為負責，出來面對解決問題，簡並說，爆料者所稱投標工程是5年前的事，且爆料者稱去年他老父過世，兒子也欠喪葬費，這也不是事實，因為喪葬事宜並不是兒子在負責，所謂「欠喪葬費」，據了解是有人送來大型米塔，然後要跟喪家收錢，但他們並沒有訂米塔。
簡景賢說，爆料內容指的是5年前的事，且非事實，自責兒子沒教好，但兒子已35歲，且與家裡斷絕關係，請爆料者尋法律途徑解決。但受害人指出，做為父親的有一定的責任，且簡鎮長是選民一票一票投票選出的地方父母官，不能只因在他上個月臉書聲明，兒子已成年，目前父子已斷絕關係，只用幾句話就說不關他們家的事情。
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