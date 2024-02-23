台中台8線這路段重點取締 一晚開罰近4萬元還逮到酒駕

台中市和平區台8線是通往谷關風景區的主要道路，往返車輛車速快且改裝噪音擾人，和平警分局與環保局、監理所等單位，昨晚進行聯合稽查取締噪音超標汽、機車及違法改裝車輛，共開罰11件、3萬6900元，更查獲62歲詹男酒駕，酒測值高達每公升0.61毫克，警詢後依公共危險罪嫌移送。

昨晚9點到11點和平警分局執行「環、警、監聯合稽查」，取締往返谷關台8線的超速、競速與改裝車輛，警方指出，共攔檢28輛，現場實施檢測，其中1輛改裝排氣管，噪音超標，依噪音管制法相關規定告發，共計罰鍰3600元；另1輛排氣管非原廠，車聲異常將通知臨時檢驗。

現場稽查舉發，騎士擅自增減原規格設備等違規10件，依道路交通管理處罰條例告發共計罰鍰3萬3300元。

警方攔查輛過程中，發現62歲詹姓駕駛車身搖晃，詹男下車渾身酒氣，經呼氣酒精濃度檢測高達0.61毫克，警詢後依公共危險罪嫌移送。

和平警分局強調，未來將持續加強交通違規取締，依據道路交通管理處罰條例規定，超速違規將處1200元以上2400元以下罰鍰；超過最高時速40公里，最重可處3萬6000元罰鍰，並記違規點數3點，請駕駛人依速限行駛，別跟荷包過不去。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康