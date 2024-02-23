影／高雄男上班前貪杯 2度酒駕還動歪腦筋險吞「拒測」代價

高雄50歲吳姓男騎士昨天11時許行經鹽埕區北斗街與北端街口時，因騎車搖晃遭警攔查，因他散發酒氣，警依法向他實施酒測，過程中，吳男不是假吹氣竟是中斷吹氣，讓員警多次好聲勸告消極拒測得罰18萬，最終吳男雖不情願配合，仍測得酒測值達每公升0.66毫克，被依違法公共危險罪嫌逮捕送辦。

「故意不配合，就是拒測！」員警詳細告知吳男自身權益，因他故意用舌頭堵住吹管或吹氣中斷，消極不配合酒測，員警提醒，拒測的代價可得要繳上18萬元罰鍰，若是累犯罰鍰加倍，還得扣車、吊銷駕照，3年內還不得考領駕照。

據了解，吳男當時要前去上班，但上班前與朋友聚會，一時貪杯喝啤酒，隨後竟存著僥倖心態，就直接騎機車上班，怎料遭警方攔查，酒測值已超過法定標準值，據悉，這已是吳男5年內第二次酒駕，再次被依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。