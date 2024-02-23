控K教授、最強菜農合體拍片抹黑 逾告訴期...杏仁哥慘吞敗

挺韓直播主杏仁哥（黃育全）控訴最強菜農（林佳新）、直播主林仕鵬、K叫獸（林駿朋）、郭姓韓粉等4人，拍攝散布不實影片抹黑他騙粉絲金錢、肉體等事，提告誹謗罪，不過，杏仁哥一審敗訴，因他2020年前即知悉影片，逾法定半年告訴期間才提告，被諭知不受理，黃不服上訴，仍遭二審駁回。

判決指出，林仕鵬、郭姓韓粉與林佳新提供素材給林駿朋，並指導他拍攝製作影片。林駿朋分別於2020年9月及11月，將「K叫獸：如何賺取公共財」及「K叫獸：若要人不知除非己莫為」2支影片上傳網路，以「花生哥」一詞影射綽號「杏仁哥」，怒控他收取造勢場攤商高額費用，甚至騙財騙色。

不過，經二審法院調查，兩支影片上傳影片當天，「杏仁哥」粉專即接獲粉絲等簡訊通知遭人抹黑一事，有明確對話紀錄證實；對此，黃上訴表示，粉專小編共有3人，粉專回覆並非他本人對話。但黃在一審中陳述，「杏仁哥」粉專是個人經營，並未雇用他人經營粉專。

黃上訴表示，2021年5月18日，才從他人直播影片中得知誹謗影片，並在2021年9月30日提出告訴，知悉至提告，僅距「4個月又12天」。

然而，黃於原審中聲稱，從對方誹謗影片發布後，網路觀看次數達上千人時才發現，是好友傳訊將影片轉傳才得知，並在看到影片後「差不多半個月或1個月」就提告了；二審法院認為，黃上訴與原審證述不合。