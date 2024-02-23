桃警執法爭議 四年四起

十七歲黃姓少年涉擄人勒贖被帶往派出所，過程中員警持甩棍、印章鐵盒及電擊棒刑求，引發議論。事實上，桃園近年來多次發生執法過當爭議，包括十三歲少女助「釣魚辦案」遭性侵、「大外割」女師及超商浩克施暴等，自我檢討成為首要任務。

回顧桃園近年已發生多起執法過當事件，二○二○年十一月，十三歲少女配合中壢分局辦案，充當誘餌見男網友，卻在警方監控下上了張男的車，遭性侵得逞。警方事後回應，辦案有徵得少女監護人同意，事前曾再三告知少女不得單獨上車，沒想還是上車，如此說法被各界砲轟不知反省。

二○二一年四月，一名詹姓女老師從台中搭火車到中壢車站，準備到排練室上課，卻遭中壢分局員警攔下，要求她出示證件，詹女拒絕後，被警方限制行動自由，甚至搶走她的手機，詹女嗆了句「你真的很蠢」，隨即遭警方推倒在大馬路上掐脖上銬，以致腿部、手肘多處擦傷。

去年五月二十日，外型壯碩的朱姓男子在中壢某超商情緒失控，中壢派出所獲報前往，員警在處理過程中，朱男數度朝員警揮拳，導致員警腦震盪、面部擦挫傷，當時已被制伏的朱男坐在超商外階梯上，遭員警持警棍揮擊十多下，滿頭鮮血。

基層警察坦言，平時面對民眾挑釁，警方個人「情緒掌控能力」很重要，既然是合格執法人員，要知道底線在哪裡，個人情緒管理占九成，不過與派出所內部執行風氣也有很大關係，但不論是個人還是派出所，自我檢討都很重要。