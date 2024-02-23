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通知黑幫毒販丟手機滅證 律師遭訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導

律師閻道至。圖／聯合報系資料照片
律師閻道至。圖／聯合報系資料照片
近來律師洩密案層出不窮，台北地檢署去年偵辦一起航空貨運快遞夾藏安毒案，律師閻道至未受被告委任，接受竹聯幫販毒集團指示陪同偵訊，藉此刺探偵查內容回報上游蔣文舜，並通知蔣男立即丟棄手機，協助滅證，檢方昨依洩密、藏匿人犯等罪起訴閻道至。

起訴指出，去年三月，販毒集團以航空貨運快遞夾藏二級毒品安毒來台，重量達二點多公斤，檢警調合作逮捕葉姓、林姓車手，經溯源發現，全案由竹聯幫明仁會桃園分會主導。

明仁會為掌握車手有無供出上游，委任閻道至陪同葉男、林男偵訊，葉男向檢方供稱，毒品上游是名叫「蔣哥」男子，訊後遭聲押禁見。檢察官追查，發現「蔣哥」是竹聯幫明仁會桃園分會組長蔣文舜，以三萬元代價指示葉男、林男收貨。

檢察官查出，閻道至將車手筆錄內容回報給蔣文舜知悉，並告訴蔣可「處理掉」存有證據的手機。檢方查出，葉男、林男並未委任律師，其家屬也未支付律師費用，閻男的廿萬元律 師費是由蔣文舜負擔。

台北地方法院審理這起安毒走私案，近日依運輸二級毒品罪判蔣文舜一年十一月徒刑，緩刑五年；葉男判二年九月徒刑，緩刑二年；林男獲判無罪。

律師洩密事件不斷，律師鄭鴻威被控勾結詐團首腦，藉由陪同車手偵訊、聲押庭閱卷機會，指揮學弟妹用通訊軟體telegram拍照回傳，讓詐團首腦規避查緝，台北地檢署聲押禁見鄭鴻威、楊雅涵、李明潔三名律師獲准。另外，「模範生律師」王晨桓也涉ACE詐騙遭羈押。

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