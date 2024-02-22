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屏縣春日前鄉長柯自強涉圖利 法院判緩刑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣春日鄉前鄉長柯自強遭檢廉偵辦，柯指示公所附設幼兒園詹姓員工，用不知情親友當人頭，出租社區發展協會舞台音響燈光設備，從中領取租金，再以人頭名義製作不實單據向公所請款，「左手進右手出」手法，領取23萬9900元不法利益。屏東地院審理後，柯自強犯貪汙等罪，執行有期徒刑2年、緩刑5年，向公庫支付15萬元，褫奪公權5年，全案可上訴。

判決指出，柯自強在2011年4月起擔任春日鄉歸崇社區發展協會理事長，負責保管該協會的音響、舞台及燈光等設備， 2014年12月25日起改任春日鄉長，卸任協會理事長。

柯明知該將上開設備及租金收益，需交回協會，竟侵占上開設備，並指示幼兒園詹姓員工擔任設備出租接洽窗口，將上開設備違法出租給春日鄉公所，作為鄉公所辦理活動使用，再利用不知情的親友作為人頭，製作不實領據向鄉公所請領租金款項，而以此方式獲得23萬9900元不法利益。

判決指出，柯自強擔任春日鄉長，為圖個人私利，利用辦理上開事務機會，擅自出租歸崇協會所有的本案設備，且為使採購事項順利遂行，違背官箴職責，藉機對自己主管事務圖取不法利益，考量本案發生前無任何犯罪前科，偵審中坦承犯罪，並繳回本案犯罪所得，態度尚可。另考量，已將本案設備歸還予歸崇協會，並將13萬5617元匯回歸崇協會名下帳戶。判處有期徒刑2年、緩行5年、向公庫支付15萬元、褫奪公權5年。

判決指出，詹姓員工配合柯自強的指示，擅自出租他人所有物品，且在未經李女同意或授權下偽造李女領據並持以行使，考量本案發生前無任何犯罪前科，且其於偵審中均坦承犯罪，又其係依被告柯自強之指示行事，並未實際獲利，兼衡其於犯罪中所扮演角色輕，判刑應執行有期徒刑1年5月，緩刑2年，並應於緩刑確定之日起1年4月內，向公庫支付8萬元，褫奪公權2年。全案可上訴。

屏東縣春日鄉前鄉長柯自強在鄉長任內時，以左手進右手出手法圖利貪汙23萬9900元，屏東地院審理後今判處柯自強緩刑。圖／報系資料照
屏東縣春日鄉前鄉長柯自強在鄉長任內時，以左手進右手出手法圖利貪汙23萬9900元，屏東地院審理後今判處柯自強緩刑。圖／報系資料照

屏東縣 舞台 鄉長

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