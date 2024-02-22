前後供述不一否認犯行 法官裁定周典論續押禁見3個月

國民黨籍屏東縣議長周典論去年涉在總統大選時為鴻海創辦人郭台銘收購連署書，檢方收押禁見近兩個月，檢方近日依總統選舉罷免法提起公訴，今移審屏東地院，法官認為，周典論否認犯行，且前後供述不一，有勾串、滅證之虞，裁定繼續收押禁見3個月。

屏東地院指出，周典論在一開始調查、偵查中供稱並未交付任何金錢給周品全，但自聲押庭起就改稱有交付500萬元，供述前後不一，且對於所交付500萬元性質始終供稱工作費，並不會流到連署民眾身上，與證人周品全等4人證稱500萬元是要處理連署的費用，且當中部分金錢有實際流到連署民眾等情節並不相符。

屏東地院指出，周典論在調詢時供稱不知悉家中監視器位置，偵查及法院訊問中供稱雖有裝設監視器，但常常要維修，另經數位採證後，發現檔案早已在去年9月即案發後遭格式化，顯見供述不實也不符常理，考量全案尚未進行準備、審理程序，周典論日後仍有聲請交互詰問其餘共犯、證人進而影響或與之勾串可能性，綜上足認周典論仍有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，而有羈押原因。