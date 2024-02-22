周典論續押3個月 女兒周佳琪喊話「照顧身體」

中央社／ 屏東縣22日電

國民黨屏東縣議長周典論涉以新台幣500萬元助郭台銘總統連署案遭起訴，今天移審裁定續羈押3個月，他的女兒屏東市長周佳琪向父親喊話「照顧身體」，也盼司法盡快釐清。

屏東地方法院今天下午4時30分開庭公開審理，周典論涉以500萬元協助郭台銘總統連署案，屏東縣副議長盧文瑞、周典論的小女兒及支持者均入席旁聽，開庭直至傍晚近6時，審判長最終裁定周典論續羈押3個月，支持者不捨哽咽喊「議長加油」，周佳琪得知後快步進入法庭，對父親喊話「照顧身體」。

周佳琪接受媒體聯訪表示，相信司法會還議長清白，而且也有很多人希望議長快點出來為民服務，包含縣政工作也需要議長協助統籌，希望司法盡快釐清，早點讓議長回來。

盧文瑞指出，議長會勇敢面對，後續交給司法決定；屏東縣長周春米則表示，議長未能順利交保返家深感遺憾，至於後續議事運作，尊重議會依議事法規處理。

司法 周典論

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