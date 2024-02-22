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天九牌賭場流竄雙北 賭注小吸引菜籃族「剛開張就被查」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市警方今凌晨據報搜索中山區民權東路某住商大樓，查獲天九牌職業賭場，帶回負責人、員工及賭客34人，分別依刑法賭博罪嫌、社會秩序維護法送辦裁罰，據悉該賭場平時在雙北四處流動，賭注較小吸引菜籃族，積少成多牟利，過年後民權東路上的賭場「剛開張」幾天就被查獲。

警方調查，台北市警局接獲舉報，中山區民權東路一段上某住商大樓內暗藏職業賭場，經埋伏蒐證，昨凌晨2時許集結警力突襲搜索，當場查獲天九牌賭場，帶回現場負責人45歲張男，員工39歲吳男及50歲周男，以及31名賭客，查扣抽頭金2萬4900元、賭資現金31萬7100元、籌碼94萬7000元、天九牌、骰子、監視器設備等證物，全數帶回偵辦。

據悉，該賭場平時在雙北市中山、萬華、三重、蘆洲等地流竄，去年底租下中山區民權東路一段某大樓4樓準備營賭，一路觀望至過年後，近日開始揪客聚賭，業者以會員制過濾賭客、規避查緝，賭客要經過賭場人員引導，才能上樓行賭，未料「開張」2、3天就被查獲。

該賭場相比常見的「武賭」天九牌賭場，因賭注較小，較少兄弟客到場捧場，但吸引菜籃族、上班族上門賭博，積少成多仍牟利可觀，今晨在場的賭客中就包含客運司機，被逮自覺慚愧；另，雖現場人員否認，但情資指出綽號「志明」者在場營賭，員警又查出賭客施姓男子先前曾多次涉賭被逮，皆被列賭客，警方不排除施男身分不單純，將持續調查釐清。

台北市警方今凌晨據報搜索中山區民權東路某住商大樓，查獲天九牌職業賭場，帶回負責人、員工及賭客34人，分別依刑法賭博罪嫌、社會秩序維護法送辦裁罰。記者李隆揆／攝影
台北市警方今凌晨據報搜索中山區民權東路某住商大樓，查獲天九牌職業賭場，帶回負責人、員工及賭客34人，分別依刑法賭博罪嫌、社會秩序維護法送辦裁罰。記者李隆揆／攝影

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