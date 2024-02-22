天九牌賭場流竄雙北 賭注小吸引菜籃族「剛開張就被查」

台北市警方今凌晨據報搜索中山區民權東路某住商大樓，查獲天九牌職業賭場，帶回負責人、員工及賭客34人，分別依刑法賭博罪嫌、社會秩序維護法送辦裁罰，據悉該賭場平時在雙北四處流動，賭注較小吸引菜籃族，積少成多牟利，過年後民權東路上的賭場「剛開張」幾天就被查獲。

警方調查，台北市警局接獲舉報，中山區民權東路一段上某住商大樓內暗藏職業賭場，經埋伏蒐證，昨凌晨2時許集結警力突襲搜索，當場查獲天九牌賭場，帶回現場負責人45歲張男，員工39歲吳男及50歲周男，以及31名賭客，查扣抽頭金2萬4900元、賭資現金31萬7100元、籌碼94萬7000元、天九牌、骰子、監視器設備等證物，全數帶回偵辦。

據悉，該賭場平時在雙北市中山、萬華、三重、蘆洲等地流竄，去年底租下中山區民權東路一段某大樓4樓準備營賭，一路觀望至過年後，近日開始揪客聚賭，業者以會員制過濾賭客、規避查緝，賭客要經過賭場人員引導，才能上樓行賭，未料「開張」2、3天就被查獲。