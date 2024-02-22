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涉郭台銘連署案屏檢起訴 周典論今移審法院裁續押3個月

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

鴻海創辦人郭台銘去年爭取獨立參選總統，屏東地檢署調查，議長周典論涉出資500萬元交付給潮州鎮長周品全、鎮長司機陳男，以每份連署書500元對價，要兩人搜集連署書，且向「老鼠會方式拉人連署」。屏檢依違反總統選舉罷免法起訴周典論，周否認犯行、難認悔悟，建議法院從重量刑，周典論今移移審，法院下午4點半開庭，法官認定周供詞前後反覆，有串滅證等之虞，裁定周典論續押禁見3個月。

法院今下午四點半開庭，公開審理，副議長盧文瑞、周典論的小女兒等人都到場旁聽，開庭到傍晚6點，獲悉法官裁定周典論續押，現場支持者對議長喊「加油」，周典論二女兒周佳琪獲悉收押後，快步進入法院，對父親喊話「照顧身體」。

周佳琪受訪說，法官要羈押三個月，要給我們一個理由，她相信司法還是會還議長清白，很多人希望議長可以趕快出來為民服務，縣政工作需要議長協助統籌，希望司法能盡快釐清，早點讓議長釋放。

屏東縣議長周典論女兒周佳琪（右）、小女兒（左）都到場旁聽關心父親案情。記者劉星君／攝影
屏東縣議長周典論女兒周佳琪（右）、小女兒（左）都到場旁聽關心父親案情。記者劉星君／攝影

司法 周典論 連署書

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